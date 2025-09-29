Lo spoletino Diego Proietti si fa luce con la under 16 del Perugia

Inizia la stagione ufficiale del calcio giovanile ed iniziano anche le soddisfazioni per i ragazzi spoletini che indossano maglie importanti. Uno di questi è sicuramente Diego Proietti, classe 2010, proveniente dal vivaio della Ducato, dove si è fatto luce sia nel calcio che nel calcio a cinque. Diego, trasferitosi al Perugia, nell’estate 2024, è entrato in queste settimane nella rosa dell’under 16 nazionale dei Grifoni. E la partenza è stata letteralmente con il botto, perché Proietti, all’interno del primo match di campionato (andato in scena domenica e vinto dal Perugia 7-1 sui pari età del San Marino), ha messo un bel gol e servito anche due splendidi assist. Sicuramente un ottimo viatico in vista anche del sentitissimo derby in casa della Ternana, in calendario nel prossimo fine settimana.