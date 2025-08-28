Il 26enne di Spoleto Alessio Sbardellati in finale a Mister Italia!

Il ragazzo spoletino ha infatti superato lo scoglio della prefinale di ieri sera (27 agosto) a Giulianova e domani sera, venerdì 29 agosto, sarà tra i 30 bellissimi finalisti sul palco dello stadio del Mare di Pescara alla caccia dello scettro detenuto dal bresciano Matteo Dall’Osto.

Quello di “Mister Italia” è considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, ideato e organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Lavoratore dipendente, appassionato di nuoto, calcio e camminate all’aria aperta Alessio Sbardellati si definisce «una persona altruista e allegra a cui piace far ridere portando il sorriso sul volto degli altri».

Appuntamento a domani sera, venerdì 28 agosto, alle ore 21:30 per una serata che si preannuncia scoppiettante. Condotta da Beppe Convertini, la finalissima di Mister Italia 2025 avrà come ospiti d’onore Jo Squillo e il cantante Scialpi.

Per seguire l’avventura di Alessio in finale basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.