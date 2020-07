Lo Spi di Spoleto si mobilita

Ecco i tre punti sviluppati nel corso della riunione del direttivo

Presso la sede AUSER di via Nursina a Spoleto si è svolto il direttivo della lega Spi di Spoleto.

Sulla base della relazione di Ladislao Cerasini, Segretario della Lega Spi di Spoleto e degli interventi di Mario Bravi Segretario Provinciale SPI Perugia e di Angelo Scatena responsabile di zona della CGIL, si è sviluppato il dibattito.

Si è messa in evidenza l’esigenza di una mobilitazione che scatterà dal prossimo settembre su alcuni punti qualificanti:

1. Anche nel territorio di Spoleto, in seguito ai tagli della Giunta Regionale di Donatella Tesei, ci saranno riduzioni significative sul versante delicato della non autosufficienza, che colpisce anziani e non.

Il Taglio di oltre 2 milioni, deciso a livello regionale, avrà conseguenze pesanti e negative anche sul territorio spoletino.

Per questo nell’incontro svoltosi, circa dieci giorni fa, con il Sindaco di Spoleto Dottor De Augustinis abbiamo sollecitato un incontro a livello di ambito sociale di zona.

Incontro che non è stato svolto.

2. Va difeso il potere d’acquisto dei pensionati e degli anziani.

Ricordiamo che gli ultra 65enni, nel territorio spoletino costituiscono il 27,9% della popolazione, mentre il 9,3% è ultra 80enne.

Queste persone percepiscono pensioni del 5% più basse della media nazionale e nel 70% dei casi sotto i mille euro al mese.

Quindi sono persone che vanno tutelate e non vessate con l’aumento delle tariffe.

3. Altra emergenza è costituita dal sisma che ha colpito anche il territorio di Spoleto.

Lo dicono i dati: 78 sono gli edifici pubblici lesionati e 1.700 gli edifici privati.

Riteniamo che anche Spoleto debba essere coinvolta a pieno titolo nella ricostruzione che riguarda la Valnerina e l’area del cratere.

Su questi tre punti lo SPI-CGIL invita ad una forte ed ampia mobilitazione unitaria, che dovrà vedere la discesa in campo di cittadini e lavoratori, per la rinascita di Spoleto e di tutto il suo territorio.

Mario Bravi

Segretario Provinciale SPI CGIL

Ladislao Cerasini

Segretario Lega SPI-CGIL Spoleto