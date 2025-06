Lo Sperimentale torna in concerto alla Casa di Reclusione di Spoleto

In occasione della Giornata della Musica, le voci del Teatro Lirico Sperimentale sono tornate ieri alla Casa di Reclusione di Spoleto per un concerto che ha portato la forza espressiva del canto in un contesto in cui l’arte diventa occasione di ascolto, emozione e condivisione.

Il programma – con musiche di Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Johann Strauss e Giuseppe Verdi – è stato elaborato durante la masterclass di interpretazione vocale tenuta dal maestro Sara Mingardo.

Protagonisti del concerto i cantanti allievi del Corso di avviamento al debutto 2024 e 2025: Viktoriia Balan soprano, Eleonora Benetti soprano, Gaia Cardinale soprano, Beatrice Caterino soprano, Lorena Cesaretti soprano, Giorgia Costantino soprano, Sara Di Santo soprano, Anastasia Maria Fyssa soprano, Ariadna Vilardaga Gómez soprano; Emma Alessi Innocenti mezzosoprano, Francesca Lione mezzosoprano; Andrea Ariano baritono, Marco Guarini baritono, Stepan Polishchuk baritono. Al pianoforte il maestro Dahyun Kang.

Si ringraziano per la collaborazione e la gradita ospitalità il direttore del carcere, la dott.ssa Bernardina Di Mario, e tutto il personale.