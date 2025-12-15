Lo Sperimentale celebra Zurletti: 40 anni di direzione artistica

    • Nell’ambito della rassegna Musica e parole, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto inaugura gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni per gli 80 anni dell’Istituzione con un incontro speciale dal titolo 40 anni per lo Sperimentale. La direzione artistica di Michelangelo Zurletti, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 18.00 alla Sala Pegasus di Spoleto.

     

    Figura centrale nella storia recente dello Sperimentale, Michelangelo Zurletti ha guidato l’Istituzione per quarant’anni contribuendo in modo decisivo alla sua identità artistica, alla crescita dei giovani cantanti e al rinnovamento del repertorio. L’incontro intende ripercorrere il suo operato attraverso testimonianze, documenti d’archivio e riflessioni sul ruolo che la direzione artistica ha avuto nel definire la missione e il profilo culturale dell’istituzione.

     

    Interverranno Raffaella Clerici (archivista, Centro Studi “Belli-Argiris”), Lucio Gabriele Dolcini (regista) ed Enrico Girardi (direttore artistico del Teatro Lirico Sperimentale).

     

    L’incontro sarà a ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645.

     

    La rassegna Musica e parole è resa possibile grazie a: Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto e Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Si ringraziano: Archivio di Stato di Perugia – sez. Spoleto, Biblioteca Comunale “G. Carducci”, Cinéma Sala Pegasus, Cooperativa il Cerchio, Fita Umbria, Locanda della Signoria, Media Production di Alessandro Pratelli, Musei Civici di Spoleto. 

