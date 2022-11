È morto Giampiero Nardi

Lo Juventus Club Spoleto “G.Scirea” ricorda il suo storico presidente che si è spento nella giornata di ieri. Di seguito il ricordo del Club inviato in redazione:

“La Juve è qualcosa di più di una squadra. Non so dire cosa, ma sono orgoglioso di farne parte.”

Non c’è frase migliore per descrivere il valore della squadra che tifiamo. Parole che facciamo nostre per ricordare qui oggi il nostro storico Presidente dello Juventus Club di Spoleto.

Giampiero Nardi ci ha lasciato ieri, e tutta la Spoleto bianconera vuole testimoniare come, con il suo orgoglio da tifoso, sia stato sempre disponibile e generoso pur di stare insieme.

Ricorderemo con gioia i pomeriggi e le serate passate con lui a vedere le partite della vecchia signora, i commenti durante la pausa caffè, il suo stile ineguagliabile. L’amore per la sua famiglia, la grinta e la voglia di essere sempre presente allo stadio, nonostante la lunga distanza e la stanchezza di una trasferta.

Un tifoso, signorile e mai sgarbato, un uomo che per decenni ha tenuto alta la bandiera bianconera.

A tutti i suoi cari mandiamo il nostro pubblico cordoglio, consapevoli dell’enorme vuoto che lascerà.

Caro Presidente Giampiero, siamo sicuri che “fino alla fine” il tuo tifo non mancherà mai!

A Gianluca, Marco e a tutta la famiglia Nardi le più sincere condoglianze della redazione di Due Mondi News.