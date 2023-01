Lo chef Marco Gubbiotti ospite dell’Istituto Alberghiero

Appuntamento martedì 24 gennaio

Martedì 24 un altro grandissimo nome del panorama enogastronomico italiano sarà all’Alberghiero De Carolis di Spoleto, proseguendo la serie di incontri di approfondimento con Chef di grandissima caratura.

Oltre all’orgoglio di aver avuto Gubbiotti come alunno, il fatto stesso che grandi nomi, subissati di impegni, anche televisivi, accettino l’invito riconosce l’importanza che questo Istituto ha. A livello nazionale, visto che circa la metà degli studenti sono di fuori regione.

Marco Gubbiotti è ora impegnato a Foligno nel suo progetto “Cucinaà”, ma ha lavorato al Trigabolo di Argenta (FE) con Bruno Barbieri e Mauro Gualandi, a Villa Roncalli a Foligno (PG), all’Astrance a Parigi, al Ristorante Arnolfo a Colle Val d’Elsa (SI) e alla Bastiglia a Spello (PG), dove ha avuto 1 stella Michelin dal 2005 al 2012.

Inoltre ha lavorato e lavora in molte zone del mondo, svolgendo una esperienza ed una ricerca continua.

Parlerà sul tema della sua carriera da Chef, per essere da esempio e guida ai suoi futuri colleghi, e si dedicherà alla importanza della scelta e della analisi delle materie prime. Infatti il suo progetto professionale prevede l’utilizzo, e la vendita al dettaglio, di prodotti particolari e di altissimo livello, che sono anche difficili da reperire, per cui sarà lo stesso Gubbiotti ad offrirli, per questa lezione, alla scuola ed agli alunni.