L’MTB Spoleto si distungue anche alla classica GranFondo San Pellegrino

Nonostante per alcuni fosse il secondo impegno in tre giorni, l’MTB Spoleto si è fatto valere anche nella classica GranFondo San Pellegrino, disputata sui saliscendi nei dintorni di Gualdo Tadino. Partendo dagli stacanovisti del pedale, si sottolinea il risultato di Ursula Arcangeli, gambe stanche ma cuore felice, che portano il terzo posto assoluto e un primo di categoria; cosa che le permette di indossare la maglia di leader del circuito Umbria Marathon 2025. Nella categoria maschile M3, dopo la sfortuna infrasettimanale, centra il terzo gradino del podio Andrea Piermatti, che precede Crispini (6°): entrambi abbondantemente nei 30 assoluti.

A proposito di grandi soddisfazioni, una grande se l’è tolta Alessandro Desantis, 7°assoluto, dopo una condotta di gara esemplare in cui è stato capace di fare la differenza nelle parti più selettive e, soprattutto, di far registrare il miglior tempo generale della cronoscalata del sentiero rinominato “Tartufara”, posta all’interno del tracciato. Un ritorno, in grande stile per l’Elite spoletino.

Detto che è riuscito a chiudere il percorso Granfondo anche Antonio Mignozzetti nella categoria M6, prestazione di rilievo anche per Gianluca Paloni, che, cimentandosi nel percorso classic, ha ottenuto un lusinghiero 2° posto (20° assoluto) nella M3.

Per quello che riguarda i prossimi impegni, si tornerà in gara per i circuiti Umbria Marathon e UmbriaTuscany nella stessa gara: la GranFondo delle Sorgenti a Nocera Umbra del 15 giugno.