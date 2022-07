L’MTB Spoleto conquista le Dolomiti

In 12 per l’evento ciclistico più atteso d’Europa: la Maratona dles Dolomites

Sono stati quasi 7000 i bikers che hanno voluto affrontare la regina delle maratone ciclistiche, quella che ti spinge ad affrontare tutti i passi dolomitici, i miti di ogni appassionato delle due ruote. Partenza e ritrovo a Corvara con levataccia obbligata dalla partenza prevista per le 6.30

Giù il cappello per l’MTB SPOLETO, che ha portato sui saliscendi più impegnativi di Veneto e Trentino ben 12 tesserati, onorando al meglio l’evento ciclistico più atteso d’Europa: guidati dal presidente Emiliano Di Battista, hanno messo in campo tutto il loro cuore Luca Paloni, Luca Ministrini, Luigi Vecchi, Paolo Burini, Alessio Silvestri, Maurizio Risi, Gianni Vicomandi, Romano Menechini e Cristian Baroni (con la sua, ormai celeberrima, maglia con in bella vista Il Sorriso di Teo); il gruppo spoletino è stato, in qualche modo ingentilito da due presenze femminili di spessore: Claudia Succhielli ed Azzurra Ministrini.

Veramente complimenti a tutte ed a tutti per aver portato a termine questa impresa!