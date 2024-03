L’MTB Spoleto all’Enduro Circuit Umbria

Buone prestazioni per Dominici, Arcangeli, Calisti e Mariani

Soddisfazione per l’MTB Spoleto per la partecipazione alla prima gara dell’Enduro Circuit Umbria, con partenza ed arrivo collocati nel centro storico di Deruta: 25 km di sentieri bellissimi e ben curati con un un dislivello di 1200 metri che ha dato un bel po’ da fare ai circa 250 iscritti.

Esordio per il 52enne Giacomo Dominici, quinto di categoria, e per il 14enne Pietro Arcangeli che si piazza al settimo posto. Chiude ottavo nella categoria più impegnativa, Alessandro Calisti, alla quarta gara in carriera. Quinto posto per il trascinatore del gruppo, Maurizio Mariani. Il popolate Urmu. unico veterano in squadra, fa quel che può nonostante sia reduce da una recente operazione di appendicite.

Si sono, dunque, difesi bene i ragazzi del MTB Spoleto, in quella che è stata definita all’unanimità da parte di tutti i concorrenti una gara dura sia fisicamente che tecnicamente.

Ottima l’organizzazione che ha reso perfetta una giornata in cui, in perfetto stile enduro, si dovevano conciliare sport, competizione e divertimento.

Ora si pensa al prossimo appuntamento: il 28 aprile si gareggerà sui sentieri di casa di Monteluco.