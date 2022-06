L’MTB Spoleto alla GranFondo Monte Cucco

Quasi 2000 metri di dislivello su 42 chilometri complessivi, di cui 10 costituiti da una ininterrotta salita mozzafiato che porta al Gran Premio della Montagna

Mentre buona parte della società contribuiva alla riuscita della quarta edizione de La SpoletoNorcia Gravel, l’MTB Spoleto non ha comunque fatto mancare la sua partecipazione alla GranFondo Monte Cucco, gara tenutasi a Costacciaro e valevole, non solo per l’Umbria Marathon, ma anche per il Tour 3 Regioni, circuito di otto tappe che coinvolgono Toscana, Emilia Romagna e Marche (ed escursione in Umbria).

Altissimo il numero di partecipanti, circa 700, con ottima organizzazione che può usufruire di posti bellissimi con paesaggi mozzafiato.

Assai impegnativo anche il percorso con i suoi quasi 2000 metri di dislivello su 42 chilometri complessivi, di cui 10 costituiti da una ininterrotta salita mozzafiato che porta al Gran Premio della Montagna.

Si conferma in gran forma Ursula Arcangeli, 4° di categoria e 10° assoluta tra le donne.

Bene anche il rientro di Alessando Desantis che si mette alle spalle i problemi fisici e, in una gara combattutissima sin dalle prime battute, si va a prendere un brillante 13° posto nella Elite, tenendo botta nella citata ascesa che portava a Pian di Macinare. Sempre nella Elite chiude 18° Andrea Mattarocci.

La prestazione di giornata del MTB Spoleto viene completata dal 24° posto nella M2 di Stefano Patrizi e dalla chiusura intorno al 40° posto di Crispini e Dominici nella M3