L’MTB Spoleto alla Gran fondo del Monte Cucco

I portacolori spoletini si sono fatti valere nella quinta prova della Umbria Marathon 2023

Mentre gran parte dei soci era impegnata nella organizzazione della settima edizione de La SpoletoNorcia Gravel a Scheggino, l’MTB Spoleto non ha comunque fatto mancare la sua presenza alla Gran Fondo del Monte Cucco, valida come quinta prova della Umbria Marathon 2023, ma compresa anche in altri cicuiti molto competitivi (tra cui il prestigioso Italian 6 races, che vede in gara il meglio del ciclismo MTB marchigiano). Per questo folta e di grande spessore la qualità dei bikers che si sono radunati a Costacciaro in questa domenica.

Nonostante qualche episodio sfortunato, i portacolori spoletini si sono fatti valere.

Come sempre ottima la strategia di Alessandro Desantis: difesa nella parte del percorso meno dura e ritmo più alto nella salita più dura, quella che portava a Pian delle Macinare. Ottimo 6° posto nella categoria élite e luisnghiero 16° assoluto. 9° posto nella élite per Mattarocci.

Parentesi femminile da aprire obbligatoriamente con Chiara Crispini, 1° assoluta nel percorso classic. Prestazione sfortunata, invece, per Ursula Arcangeli, che, alla prese con una grave foratura, è riuscita comunque a ripartire anche grazie all’aiuto del compagno di squadra Gianluca Paloni; l’obiettivo era limitare i danni per non compromettere la classifica generale e ne è venuto fuori un non disprezzabile 4° posto di categoria.

Tra gli junior grande prestazione di Leonardo Cardarelli, che ha preceduto di qualche secondo Riccardo Paloni (6°).

Detto del ritiro, a causa di un grave guasto alla bici, di Piermatti, punta di diamante del MTB Spoleto nella categoria M3, nella medesima categoria si è difeso da par suo Settimio Crispini (12°).

Da registrare anche il 16° posto di Federiconi nella M6 ed il 6° di Cenci nella M7.

Si torna in gara il 2 luglio: sprint finale per la Umbria Marathon nella Martani Superbike.

Foto: Chiara Crispini e Leonardo Cardarelli