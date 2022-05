L’MTB Spoleto alla Gran Fondo Antica Carsulae

Una competizione resa molto difficile dal gran caldo, con un fondo molto duro e polveroso

Buona partecipazione, domenica a Montecastrilli, del MTB Spoleto alla Gran Fondo Antica Carsulae, gara assai competitiva visto che era valida non solo come quarta prova della Umbria Marathon, ma anche come terza prova della UmbriaTuscany MTB 2022.

Competizione resa molto difficile dal gran caldo, con un fondo molto duro e polveroso.

Secondo posto in bacheca per Ursula Arcangeli (foto sotto) nella categoria W1 (3° assoluta tra le donne).

Assente Desantis, i portacolori spoletini hanno collezionato un buon 13° posto di Mattarocci nella categoria Elite Sport ed il 17° di Patrizi nella M2. Posizionamento nei primi trenta nella M3 per Dominici e Settimi.

Appuntamento il 12 giugno a Costacciaro per la GF MonteCucco.