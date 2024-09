L’MTB Spoleto alla Castiglioni in Bike

Con moltissimi soci che hanno aderito alla decima edizione del raduno non competitivo organizzato con grande passione dalla GustaTrevi MTB, non è comunque mancato lo spirito agonistico per alcuni portacolori del MTB Spoleto, che si sono spostati in Toscana dove si concludeva il circuito Colli e Valli 2024. Sui saliscendi nei dintorni di Castiglione Fiorentino è andata in scena la 4° edizione della Castiglioni in Bike, un percorso unico di 30 km con quasi 1000 metri di dislivello. Prova molto impegnativa sin dall’inizio perché la maggior parte della salita era presente nella prima parte del percorso, su un terreno sassoso ed insidioso soprattutto in discesa. Ennesimo primo posto per Ursula Arcangeli e ottimo secondo per Chiara Crispini. Sugli scudi anche Settimo Crispini (5° di categoria e 17° assoluto). Più staccato Andrea Piermatti, ma comunque fondamentale per il terzo posto di squadra dei ragazzi spoletini.