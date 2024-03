L”MTB Spoleto alla Bacialla Bike

In Toscana presenti Piermatti e Crispini

Oltre alla solita attività sociale, c’è qualcuno all’interno dell’MTB Spoleto che non riesce a non competere. L’occasione è stata la 21ma edizione della Bacialla Bike, percorsa domenica scorsa sui sentieri del cortonese ed organizzata dall’ASD Ciclismo Terontola.

Ampio campo di partecipanti da tutta Italia e competizione, nonostante la velocità del percorso, resa durissima dal fango. Si è battuto molto bene Piermatti, che ha concluso al 7° posto della M3 e, soprattutto, 69° assoluto. Meno bene, ma l’ha “riportata casa” (cosa non di poco conto in una situazione obiettivamente proibitiva) anche Settimo Crispini, rimasto con Piermatti per tre quarti di gara e poi costretto a gestire lo sforzo, concluso con il 18° posto in M3.

La gara di Terontola era valida per i circuiti “MTB Tour Toscana” e “Maremma-Tosco-Laziale”.