L’MTB Club Spoleto presente alla terza prova della Umbra Marathon

Ottimi risultati a Nocera Umbra per la compagine spoletina

Si è svolta nei dintorni di Nocera Umbra, la tradizionale Gran Fondo delle Sorgenti, organizzata dal gruppo ASD Bikers della città nocerina. La prova, valida come terza prova della Umbra Marathon, è stata penalizzata dal maltempo, vedendo all’arrivo 272 bikers sui 450 iscritti. Erano previsti due percorsi: uno di 22 km e l’altro di km 44, entrambi ai piedi del Monte Pennino.

La pioggia battente ed il fango hanno fatto da padroni, rendendo infernale un percorso celebre per la sua bellezza e panoramicità. Soprattutto in discesa sono venute fuori le doti tecniche ed il coraggio dei bikers.

Passando in rassegna la partecipazione del MTB Club Spoleto, è stato proprio il tratto più tosto quello in cui è avvenuto il recupero prepotente di Ursula Arcangeli che l’ha portata a soli 6 secondi dalla seconda posizione nella categoria dedicata alle ladies.

La vittoria generale è stata ancora una volta appannaggio dell’ex professionista toscano Francesco Casagrande. Per gli spoletini sugli scudi ancora una volta Alessandro De Santis, 15° nella categoria Elite e bravo a rimanere tra i primi nelle fasi di salita, resistendo di conserva nelle fasi pericolose di discesa. Riguardo agli altri, da sottolineare la conferma di Leonardo Lancia, 3° nella M7 e Paolo Cedroni 9° nella M4.

Un plauso per il coraggio dimostrato va a tutti i portacolori spoletini che hanno portatpo la bici al traguardo, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, restando tra i primi 40 delle rispettive categorie: Bompadre 21°, Castrica 29°, Nicolucci 32°, Dominici 38° e Crispini 39°.

Nella foto Ursula Arcangeli e Settimio Crispini