L’MTB Club Spoleto guarda al 2021 con fiducia

Si sta per chiudere il 2020 e l’MTB Club Spoleto, tramite il suo presidente Emiliano Di Battista, traccia un bilancio di quest’anno così strano.

“È stato un anno che abbiamo cercato di gestire al meglio delle nostre possibilità nell’attività di appoggio ai soci ed in quella, per noi centrale, di sostegno all’organizzazione della SpoletoNorcia in MTB”

Un 2020 chiuso con la soddisfazione dell’elezione di Luca Ministrini nel Consiglio Regionale della FCI, ma si guarda con fiducia al 2021.

“Vogliamo che il 2021 sia veramente un anno importante per il nostro club. Per questo daremo visibilità anche ad una campagna di tesseramento che sottolinei il desiderio di far emergere lo spirito cicloturistico a fianco di quello più agonistico; quello dello stare insieme per godere la natura del nostro bellissimo territorio, quello delle passeggiate da fare sempre più insieme ed in sicurezza”.

Un club con tante anime da sostenere…

“Chiaramente il settore agonistico resterà uno dei punti di forza, ma daremo spazio anche alla scuola MTB, grazie anche ai quattro soci che sono diventati maestri, ottenendo il diploma come guida cicloturistica e che si aggiungeranno ai due che già svolgevano questo importante ruolo. Con noi potranno pedalare anche coloro che si sono appassionati alla nuova frontiera della bici: la E-Bike, ma ci sarà spazio anche per la Gravel”

Senza dimenticare la sicurezza.

“Spesso mi sento di dire che questo elemento viene trascurato, ma sappiamo bene l’importanza che riveste, per i nostri soci, l’assicurazione RC ed infortuni”.

Dulcis in fundo…

“Lasciatemi parlare delle donne: la bici sta crescendo sempre più, come nelle altre attività sportive. Anche per questo, per il 2021, abbiamo creato una maglia in versione femminile che sarà fornita al momento dell’iscrizione”.