L’ITIS “F.lli Campani” alla fase nazionale della Robocup Junior

Cinque ragazzi accompagnati a Vicenza dai proff. Luigi Trollini e Stefano Trabalza

Una rappresentativa degli studenti del 5° ITIS specializzazione Elettrotecnica e Robotica accompagnati dagli insegnanti proff. Luigi Trollini e Stefano Trabalza ha partecipato alla finale nazionale della Robocup Junior Rescue Line Under 19 che si è tenuta a Vicenza dal 19 al 22 Aprile 2023. La competizione, riservata ai migliori istituti Tecnici e tecnologici provenienti da quasi tutte le regioni italiane, consiste nel navigare in un ambiente simulato ricco di insidie e di ostacoli per recuperare delle vittime e portarle in salvo in un luogo sicuro. Le operazioni devono essere effettuate da un robot autocostruito, la cui progettazione hardware e software deve essere realizzata dagli studenti della squadra sia in orario scolastico che in specifiche attività di progetto extracurriculari. I ragazzi di Spoleto hanno presentato un robot basato su piattaforma multicontrollore Arduino Uno e Arduino Mega, denominato PLEXY2023, i cui supporti sono stati progettati e prodotti dagli stessi con una stampante 3D.

La partecipazione all’evento è stata resa possibile grazie al contributo di alcune realtà produttive del territorio ( Tecnokar Trailers SrL – Meccanotecnica Umbra Academy – Fiorello Autoricambi SrL – ITS Umbria Academy – Carrozzeria Bellini Group – Fastec di Fedeli Paolo SnC – Paluello Bilanciai Centro Italia SrL – QFP SrL ) che hanno coperto le spese di viaggio e soggiorno della rappresentativa cittadina. I cinque ragazzi Emanuele Rizzi (cap.), Lindihan Neziri, Matteo Pacconi, Gabriele Silvestri, Filippo Virgili hanno fatto valere le loro capacità progettuali nel settore della robotica raggiungendo un ottimo risultato finale complessivo, potenziando le competenze trasversali nelle discipline STEM.