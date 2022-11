Lite in famiglia a Spoleto, interviene la Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto – si legge in una nota stampa della Questura – sono intervenuti presso un’abitazione della città a seguito della segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa, di una lite in corso tra coniugi.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatti con la richiedente che, visibilmente scossa, ha riferito di essere stata aggredita dal marito. Ha raccontato ai poliziotti che il coniuge, da alcuni anni, soffre di problemi di salute che lo portano ad essere aggressivo nei suoi confronti.

Dopo aver cercato di interloquire con l’uomo, – prosegue la nota – gli agenti si sono accorti che si trovava in evidente stato confusionale. Per questo motivo hanno allertato i sanitari del 118 che lo hanno accompagnato presso il locale nosocomio per le cure del caso.

I poliziotti, a quel punto, dopo aver tranquillizzato la donna, hanno raggiunto telefonicamente il figlio che in quel momento si trovava fuori città.

Resa edotta delle proprie facoltà di legge, – conclude la nota – gli agenti hanno inserito l’evento nell’applicativo SCUDO e invitato la donna a richiamare la Polizia di Stato in caso di necessità.