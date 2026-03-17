Lite in centro a Spoleto, aggredisce Carabinieri: fermato e arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto hanno tratto in arresto un 48enne, di origini campane e residente in quel centro, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scaturito da una segnalazione al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, in cui si riferiva di una lite in corso, lungo una pubblica via di quel centro storico, tra due individui, uno dei quali in evidente stato di ebrezza.

Al loro arrivo, i Carabinieri hanno intercettato l’individuo in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente causato dall’assunzione di alcol.

Alla vista dei militari, l’uomo, rifiutando ogni tentativo di dialogo, ha assunto un comportamento aggressivo, dando in escandescenza e opponendo una forte resistenza, scagliandosi contro i Carabinieri ed un agente della Polizia Locale, sopraggiunto in supporto, tanto da procurare loro lievi lesioni.

In considerazione della continuazione delle condotte violente e ostili dell’uomo, grazie alla prontezza e alla professionalità dei Carabinieri è stato possibile neutralizzarlo, porlo in condizioni di sicurezza e conseguentemente accompagnarlo in caserma.

Il 48enne, in forza dei rilevanti elementi indiziari acquisiti, è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza presenti presso la Compagnia di Spoleto, in attesa del giudizio da celebrare con rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Spoleto, il quale ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La persona sottoposta ad indagini si presume innocente.

Comunicato stampa della Questura