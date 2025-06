“L’Italia e la bomba. Letteratura nell’era nucleare”, Maria Anna Mariani presenta il suo libro

Sarà presentato sabato 5 luglio alle ore 18.00 nelle sale della Biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto a Palazzo Mauri in via Brignone 14 il libro “L’Italia e la bomba. Letteratura nell’era nucleare” di Maria Anna Mariani.

All’incontro, moderato dal giornalista Moreno Carlini, il professore Mario Lucidi dialogherà con l’autrice. Sarà presente per i saluti istituzionali il vicesindaco e assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio Danilo Chiodetti.

L’Italia e la bomba

Nel secondo dopoguerra l’avvento del nucleare fa sentire con forza la propria presenza nella società e nel dibattito culturale del nostro paese. L’autrice segue il filo rosso della questione nucleare nella letteratura italiana del Novecento, soffermandosi in particolare sui romanzi e gli scritti di Italo Calvino, Elsa Morante, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini e Leonardo Sciascia. Lucidamente consapevoli della miscela geopolitica di implicazione e marginalità in cui era invischiata l’Italia, questi grandi protagonisti della nostra scena culturale affrontano le inquietudini dell’era nucleare attraverso un’ampia gamma di forme sperimentali, che si accostano alla rilevanza metafisica del tema con modi spesso allusivi e obliqui. Liquidate di frequente come disimpegnate, deboli o persino giocose, le loro opere reclamano invece una lettura politica, utile a riconoscerne l’incessante confronto con i paradossi dell’era atomica.

Maria Anna Mariani insegna Letteratura italiana alla University of Chicago. Con Carocci ha pubblicato «Sull’autobiografia contemporanea» (2012) e «Primo Levi e Anna Frank» (2018). Il suo libro «Italian Literature in the Nuclear Age» ha vinto l’edizione 2022 del premio MLA per l’italianistica.