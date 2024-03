L’Istituto Alberghiero spoletino “De Carolis” premiato con il Certificato di Eccellenza Erasmus+

Galassi: “È un grande orgoglio sapere che un Label come questo, riconosciuto a pochissime scuole, sia stato attribuito al nostro Istituto”

Il 27 marzo 2024, l’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto festeggia l’ambito CERTIFICATO di ECCELLENZA tributato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, che per conto dell’Unione Europea cura le mobilità Erasmus per gli Istituti Professionali, per “l’eccellente attuazione delle attività di mobilità nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus nel settore dell’Istruzione e Formazione Professionale”, con validità dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2027.

Il prestigioso riconoscimento si aggiunge all’Accreditamento, e rende conto non solo della fiducia che l’Agenzia ha rivolto verso l’Istituto per i pregressi meriti, ma anche della capacità di tradurre in realtà concreta quella fiducia a suo tempo accordata.

I dati sono eloquenti, se si pensa alle centinaia di Studenti, Personale Docente ed Educativo, Personale Amministrativo e Staff dirigenziale che, negli anni, compresi i difficilissimi anni del COVID, hanno percorso l’Europa grazie alle mobilità realizzate dall’Istituto Alberghiero di Spoleto: ragazzi e ragazze hanno potuto fare esperienze di studio e di lavoro in Grecia, Francia, Spagna, Germania, Cipro secondo le due tipologie possibili (short o Pro); Docenti, Educatori, Personale Amministrativo e Tecnico hanno fatto esperienze di metodologia CLIL in Inghilterra, Malta, Grecia; lo Staff dirigenziale ha fatto esperienza di job shadowing presso Istituti Alberghieri o strutture alberghiere di alto livello a Parigi, Dublino, Malta, Madrid, Portsmouth.

Il tutto ha composto un quadro di grande impulso al miglioramento continuo che ha potuto alimentarsi del confronto con realtà formative e aziendali estere, accuratamente selezionate per poter offrire contesti stimolanti, tanto più che il settore specifico di cui si occupa l’Istituto Alberghiero è internazionale per vocazione.

In questa occasione, sarà anche ufficialmente comunicata l’approvazione del progetto di inclusione per il quale è stato recentemente ottenuto il finanziamento; si tratta di progetto di grande importanza, poiché offrirà a 6 studenti con disabilità l’opportunità di partecipare a un’esperienza straordinaria, supportati da tutor dedicati.

Nell’Istituto circola grande emozione per il riconoscimento: il Referente Erasmus+ Prof. Paolo Diotallevi ricorda con orgoglio le mobilità realizzate e il come siano servite a far crescere gli Studenti, che da un’esperienza Erasmus tornano sempre modificati, accresciuti in professionalità, capacità linguistiche, motivazione e autonomia, più consapevoli di appartenere ad un’unica grande comunità, che è quella di tanti altri giovani europei; la Preside Prof.ssa Roberta Galassi si dichiara onorata, anche per il significato che il riconoscimento assume per il territorio: l’Istituto Alberghiero “De Carolis” non solo apprende, dalle esperienze di mobilità, ma diffonde all’estero il valore della propria storia e il nome della città che la ospita, ovvero Spoleto; è un grande orgoglio sapere che un Label come questo, riconosciuto a pochissime scuole, sia stato attribuito al nostro Istituto.

La Giornata viene celebrata presso l’Aula Magna e l’Aula Albornoz dell’Istituto, a partire dalle ore 11.00 del 27 marzo 2024, sotto il coordinamento del Referente Erasmus per l’Istituto Alberghiero Prof. Paolo Diotallevi, e vedrà, come ospiti, rappresentanti delle Agenzie ospitanti estere tra cui Giorgios Angelakis, Direttore del MAIC di Chania (Creta), il Presidente di UTC Umbria Dott. Francesco Di Giacomo, Marta Cotarella, Presidente della Scuola di Alta Formazione Intrecci di Castiglione in Teverina, l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Spoleto, oltre che la Dirigente dell’Istituto Alberghiero “De Carolis” Prof.ssa Roberta Galassi, la DSGA Margherita Lezi, Docenti, Genitori, Studenti e Studentesse della scuola già coinvolti in mobilità passate o in procinto di partire per le mete estere nei prossimi mesi.

Al Convegno, aperto dall’intonazione dell’Inno “An die Freude”, a cura delle classi con II lingua straniera Tedesco, segue aperitivo e light lunch realizzato dalle Classi di Cucina, di Sala e di Accoglienza Turistica guidate, rispettivamente, dai Docenti Maitre di Sala Prof. Giovanni Liccati, Chef Prof. Nicola Passerini e Ricevimento Prof. Simonluca Antimiani.

Aperitivo e light lunch sono a tema rigorosamente “europeo”, nei colori, negli ingredienti utilizzati e nelle preparazioni, a testimonianza di come l’Europa, nella varietà delle sue tradizioni, dei suoi prodotti, della sua cultura materiale e spirituale si conosca, si costruisca e si valorizzi anche a tavola.