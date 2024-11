L’Istituto Alberghiero sempre più “plastic free”

Comune di Spoleto e Istituto Alberghiero per l’Educazione Ambientale Presso l’Istituto Alberghiero “De Carolis” prosegue il progetto “La mia Scuola Plastic Free” condotta con la collaborazione dei tecnici del Servizio Ambiente del Comune di Spoleto (Dott.ssa Federica Andreini, coordinatrice), di ARPA Umbria – Servizio Sistemi Integrati di Comunicazione, Formazione e Qualità (Dott. Michele Sbaragli) e di Valle Umbra Servizi. Questi enti hanno individuato l’Istituto spoletino come scuola pilota, modello da seguire per le altre scuole che aderiranno all’iniziativa. Nell’Istituto cittadino c’è grande soddisfazione per i risultati ottenuti negli anni scolastici precedenti e c’è un entusiasmo tangibile per essere stati scelti come scuola pilota. Quest’anno, le classi coinvolte nel progetto saranno le classi 2B e 2D, con il Coordinamehto generale della Vicepreside Prof.ssa Paola Selli, la supervisione della prof.ssa Camilla Brescia e il supporto del peer tutoring degli alunni che hanno partecipato al progetto negli anni passati.

Il primo incontro di formazione e presentazione del progetto si terrà presso l’aula magna dell’Istituto il 21 novembre, in occasione della settimana dedicata alla riduzione dei rifiuti. Durante l’incontro, interverranno la Dott.ssa Federica Andreini e il Dott. Michele Sbaragli. Parteciperanno i docenti e i rappresentanti delle classi 2B e 2D, alcuni alunni delle classi 3AT, 3CE e 3BS che hanno seguito il progetto negli anni passati, oltre agli assistenti tecnici e ai collaboratori scolastici.

Gli incontri proseguiranno per culminare a marzo con la condivisione dell’esperienza “La mia scuola Plastic Free” con gli alunni della primaria presso l’Istituto Alberghiero e a maggio con l’evento di chiusura e question time al consiglio comunale con gli altri istituti di scuola superiore di primo e secondo grado.