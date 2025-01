L’Istituto Alberghiero sempre più in alto con il nuovo progetto di potenziamento in “Ground and Cabin Crew – Assistenti di Volo”

L’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto è lieto di annunciare un evento speciale nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa per il settore dell’Accoglienza Turistica e del nuovo progetto di potenziamento in “Ground and Cabin Crew – Assistenti di Volo” che è partito ufficialmente da questo anno scolastico 2024-2025. Mercoledì 29 gennaio prossimo, dalle ore 10 alle ore 13, si svolgeranno due masterclasses di presentazione e formazione a cura dell’Accademia del Volo e della OMA S.p.A Promosso ed organizzato dal Dipartimento di Accoglienza Turistica, l’evento mira a fornire una panoramica dettagliata delle diverse figure professionali all’interno del mondo dell’aviazione, offrendo agli studenti un’opportunità unica di apprendimento e orientamento professionale. La presentazione e la formazione saranno rivolte alle classi seconde del corso di Enogastronomia, alle classi terze, quarte e quinte del corso di Accoglienza Turistica. L’evento sarà introdotto dalla Dirigente Scolastica Roberta Galassi, dalla DSGA Maria Margherita Lezi, e vedrà la partecipazione, in qualità di moderatore d’eccezione, l’Aviation Writer Emanuele Ferretti e tra gli ospiti per l’Accademia del Volo l’Accountable Manager dott. Marco Corridori, per l’OMA S.p.A. lo Chief Strategy Officer dott. Daniele Tonti, la Junior Strategy and M&A dott.ssa Sara Budlla e la Communication Analyst dott.ssa Elena Marcelli. Con questa iniziativa, l’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto conferma il suo impegno costante nel promuovere il collegamento tra istruzione e mondo del lavoro, offrendo ai suoi studenti opportunità formative e di crescita professionale sempre più ampie e diversificate come questa nel meraviglioso ed affascinante mondo dell’aviazione.