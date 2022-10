Aula Magna Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto

12 ottobre 2022, ore 10.00

Il 12 ottobre 2022, alle ore 10.00, nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto, si terrà la presentazione del progetto “A lezione con Vissani”, un ciclo di lezioni proposte a tutte le classi dell’Istituto (classi prime e seconde Enogastronomia e classi 3°, 4°, 5° Cucina), tenute da una delle presenze più carismatiche, di fama internazionale, della Ristorazione italiana, il Maestro Vissani.

Chef stellato e presenza di grande impatto anche comunicativo che non necessita di ulteriori presentazioni, tra i primi a lanciare l’alta cucina nel circuito mediatico e nel dibattito pubblico, il Maestro Gianfranco Vissani ha studiato proprio all’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto, dove è stato anche Convittore; famoso per il Ristorante che da lui prende nome, Casa Vissani a Baschi, ha portato la cucina italiana in tutto il mondo, ai più alti livelli istituzionali, rendendosi costantemente riconoscibile per la sterminata conoscenza delle materie prime, dalle più comuni a quelle rare, di nicchia, o in via di sparizione, e per la competenza nei trattamenti, che sovente riprendono i più antichi o tradizionali, accuratamente conosciuti e preservati, riletti, rispettosamente, in chiave contemporanea e con una forte impronta creativa.

Il Maestro Vissani proporrà un ciclo di lezioni dal taglio seminariale a tutte le classi dell’Istituto Alberghiero di Spoleto, abbinando teoria e pratica: i singoli interventi sono stati concordati con la scuola e pensati per i diversi livelli di competenza degli anni di corso; di volta in volta il Maestro si concentrerà su un piatto, i cui ingredienti e le cui particolari procedure di preparazione consentiranno al Maestro di presentare un ampio spettro di prodotti e di trattamenti. Nel progetto il Maestro Vissani non sarà solo: lo affiancheranno il figlio Luca, designato miglior Maitre d’Italia già nel 2009 da Identità golose, la sorella Paola, eccezionale presenza nel settore panificazione e pasticceria, lo Chef Shiriki Mori.

Il progetto è stato fortemente voluto dall’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto per potenziare ancor di più i livelli di eccellenza didattica offerti ordinariamente agli Studenti, per provocare un incontro tra Scuola e mondo delle professioni della ristorazione, per cercare di capire ancor meglio e conseguentemente far capire agli Allievi cosa possono attendersi da un mercato del lavoro che, ai livelli alti cui aspirano, è fortemente competitivo, e, in ogni caso, per ampliare il patrimonio di conoscenze e competenze che le giovani generazioni stanno formandosi nel percorso quinquennale, in un settore disciplinare tra i più ricchi, creativi, motivanti, all’interno del quale la domanda di professionalità qualificate è altissima.

Il ciclo seminariale “A lezione con Vissani” riprende e amplia un percorso progettuale denominato “Incontro con gli stellati” che ha preso l’avvio l’anno scorso e che ha già visto le lezioni del Campione internazionale Barman Bruno Vanzan e della Campionessa mondiale di Latte Art Manuela Fensore.

A breve, sono attesi in Istituto lo Chef Iginio Massari, stella della pasticceria, di nuovo Bruno Vanzan, e il Presidente dell’AIRA (Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza Luciano Manunta).