L’Istituto Alberghiero in Erasmus a Parigi: un ponte tra culture gastronomiche europee

L’Istituto Alberghiero di Spoleto prosegue con decisione il proprio percorso di apertura all’Europa, confermando una vocazione internazionale costruita nel tempo grazie ai progetti Erasmus Plus. Un impegno che è valso alla scuola il riconoscimento ufficiale Erasmus Plus della Comunità Europea e che oggi si traduce in una nuova e significativa esperienza di mobilità internazionale.

Dal 22 al 31 marzo, dodici studenti dell’Istituto, accompagnati da due docenti, saranno protagonisti di una mobilità Erasmus a Parigi, coordinata dal referente Erasmus, professor Paolo Diotallevi. L’iniziativa si configura come un autentico scambio culturale e professionale tra scuole alberghiere, basato sul confronto diretto e sulla collaborazione tra studenti italiani e francesi.

Durante il soggiorno, i partecipanti avranno l’opportunità di frequentare due tra i più prestigiosi istituti parigini nel settore enogastronomico: il Lycée Belliard e il Lycée Jean Drouant. All’interno dei laboratori di cucina e di sala, gli studenti lavoreranno fianco a fianco con i coetanei francesi, guidati dai docenti delle scuole ospitanti. Un’esperienza immersiva che permetterà di condividere tecniche, metodi di lavoro e tradizioni culinarie, arricchendo il bagaglio professionale di tutti i partecipanti.

Lo scambio rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino la cultura gastronomica francese, considerata una delle eccellenze mondiali, e allo stesso tempo per presentare e valorizzare la tradizione culinaria italiana e spoletina. Un dialogo tra due grandi patrimoni culturali europei che si sviluppa non solo attraverso il cibo, ma anche tramite il confronto umano e professionale.

Oltre all’aspetto tecnico, l’esperienza contribuirà in modo significativo al potenziamento delle competenze linguistiche in lingua francese e allo sviluppo di capacità relazionali, di autonomia e di adattamento a contesti internazionali. Elementi fondamentali per la formazione di futuri professionisti del settore dell’ospitalità, sempre più chiamati a operare in ambienti multiculturali.

Il progetto rientra pienamente nella strategia di internazionalizzazione promossa dalla Dirigente scolastica, professoressa Roberta Galassi, da tempo impegnata nel sostenere una formazione di respiro europeo per studenti e docenti. Un contributo importante alla riuscita dell’iniziativa è stato fornito anche dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per il supporto organizzativo e gestionale.

Per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Spoleto, Parigi non sarà soltanto una meta di viaggio, ma una vera e propria aula europea: uno spazio di apprendimento attivo, di incontro tra culture e di crescita personale, in cui vivere concretamente i valori di cooperazione, dialogo e scambio che sono alla base del programma Erasmus Plus.