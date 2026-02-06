L’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” investe sul futuro: al via il corso AIS per i giovani sommelier

L’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” continua a puntare su una formazione di qualità e orientata al mondo del lavoro, arricchendo la propria offerta didattica con un’importante novità. A partire dal mese di marzo prenderà infatti il via il corso di primo livello dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS), una delle realtà più autorevoli nel panorama della formazione enogastronomica nazionale.

All’iniziativa parteciperanno numerosi studenti e studentesse delle classi seconde, terze, quarte e quinte, segno di un interesse sempre più vivo delle nuove generazioni verso il mondo del vino, della degustazione consapevole e della cultura dell’ospitalità di qualità. Il corso è stato organizzato dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Roberta Galassi, e dalla professoressa Roberta Testaguzza, in collaborazione con il presidente AIS Pietro Marchi e con il sommelier Claudio Ciotti, Delegato AIS Montefalco–Spoleto, che guiderà i ragazzi in un percorso di crescita culturale e professionale, mettendo a disposizione competenze, esperienza e passione per la sommellerie.

Il percorso formativo consentirà agli studenti di ottenere il riconoscimento ufficiale del primo livello AIS, un titolo di prestigio e di valore nazionale, immediatamente spendibile nel settore della ristorazione e dell’accoglienza. Durante il corso verranno approfonditi temi fondamentali come la viticoltura, l’enologia, le tecniche di degustazione e il corretto abbinamento cibo-vino, contribuendo allo sviluppo di competenze trasversali sempre più richieste nel mondo del lavoro.

Un progetto che guarda al futuro, valorizza il territorio e investe sui giovani, confermando l’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” come punto di riferimento per una formazione alberghiera attenta alle eccellenze e alle opportunità offerte dal settore enogastronomico.