L’Istituto Alberghiero festeggia i suoi primi 60 anni

Una festa aperta a tutti per ripercorrere insieme, in sei tappe, i 60 anni di storia del gusto e dei cambiamenti nella cultura enogastronomica. Il 14 dicembre, i 60 anni di attività dell’Istituto “De Carolis”, in via San Paolo inter vineas, diventeranno l’occasione per un vero e proprio viaggio nel mondo dell’enogastronomia: una full immersion attraverso i decenni, guidati dai nostri studenti e studentesse insieme ai loro insegnanti. Attraverso un percorso articolato in sei tappe tematiche, sarà possibile rivivere l’evoluzione dell’arte culinaria e dell’ospitalità, riscoprendo la storia, le trasformazioni e le eccellenze che hanno caratterizzato l’Istituto Alberghiero nel corso dei suoi sessant’anni. Un invito aperto a tutti: vi aspettiamo per festeggiare insieme e celebrare un patrimonio di gusto, tradizione e innovazione.Ogni laboratorio sarà una stanza della Storia, storia in tutti i sensi, come racconto, come laboratorio e come degustazione. Per dare un “assaggio” dell’esperienza che vivranno coloro che vorranno unirsi a noi, 6 tappe a comporre un menù completo: GLI ANNI ’60 -’70: GLI ANTIPASTI GLI ANNI 80/90: I PRIMI DELLA DOMENICA INVENTA UNA TRADIZIONE :VIAGGIO ATTRAVERSO LE TERRE DEL TÈ OGGI E…..OLTRE: I SECONDI PIATTI RIVISITATI ALBERGHIERO PER SEMPRE…. I DOLCI DI SEMPRE Il tutto “condito” da pagine di storia del De Carolis, pagine dal primo nucleo della Biblioteca Scolastica e dalle strumentazioni scientifiche.