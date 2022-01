L’istituto Alberghiero di Spoleto rinnova la collaborazione con con l’Alliance Française

Il “De Carolis” sarà nuovamente “Lieu de Passation” di esami di certificazione DELF per le scuole del territorio

Dopo una pausa determinata dall’emergenza sanitaria degli anni scorsi, l’istituto Alberghiero di Spoleto rinnova la collaborazione con l’Alliance Française, ente di promozione e sostegno della lingua francese e della cultura francofona all’estero che ha una delle sedi italiane a Foligno. Tale collaborazione si affianca all’inserimento della Francia tra le destinazioni dei progetti Erasmus e all’associazione della scuola all’AEHT (l’Association Européenne des écoles d’Hôtellerie et de Tourisme), nell’ottica di una crescente internazionalizzazione dell’Istituto.

Con il rinnovo della convenzione, che avverrà nei prossimi giorni, l’Istituto Alberghiero sarà nuovamente “Lieu de Passation” di esami di certificazione DELF per le scuole del territorio, oltre che per gli alunni interni. Nel contesto dell’acquisizione delle certificazioni linguistiche, inoltre, un gruppo di studenti si sta preparando per sostenere esami DELF di livello B1 frequentando un corso specifico, organizzato con il sostegno dell’Alliance Française di Foligno in collaborazione con l’Università di Grenoble Alpes, animato da un’insegnante madrelingua Master FLE.

L’apertura verso il francese riflette l’importanza di una lingua che viene utilizzata quotidianamente nel settore di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera.