L’istituto Alberghiero di Spoleto alle semifinali junior e senior delle Olimpiadi di Italiano

Il prossimo 25 marzo saranno sei gli studenti che rappresenteranno il “De Carolis”

I nominativi dei magnifici sei che rappresenteranno, il 25 marzo, l’Ipseoasc “G.de Carolis” di Spoleto alle semifinali junior e senior delle Olimpiadi di Italiano sono stati appena comunicati dal Miur.

Bracci, Donato e Landolfo rappresenteranno, a livello regionale, la squadra junior; Temperoni, Troiani e De Persis la senior- area professionale.

La grande soddisfazione è però per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno affrontato le prove: a fronte di una media nazionale di 12,78 punti per le squadre junior e di 12,79 per i senior, a Spoleto, la media delle due squadre è stata superiore: 13,44 (junior) e 14,02 (senior).

Bracci Annabella Lola, Alessandro Nardi, Fiorelli Leticia, Donato Ryanne, Landolfo Emanuele, Angeloni Elisa, Pallotti Daniele, De Persis Flavio, Ceccarelli Stella, Gabriele Isidori, Semir Tutikj, Lopes Arianna Maria,Temperoni Oriana,Troiani Matteo, Frashelliu Sebastian, Bosi Benedetta, Monsuela Belijuli hanno affrontato, nella gara d’Istituto del 24 e del 25 febbraio, la prova insieme ai coetani delle 990 scuole iscritte da tutta Italia, dimostrando di conoscere e amare la nostra Lingua Madre, ottenendo ottimi risultati.

Prima delle gare nazionali d’Istituto, le docenti di Italiano avevano raccolto molte adesioni tanto da dover procedere ad una preselezione e se tra le finalità delle Olimpiadi c’è incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze(…), oltre 80 studenti del De Carolis hanno risposto all’appello.

Grazie a: Davide Leone, De Persis Flavio, Ceccarelli Stella, Gabriele Isidori, Christian Guadalaxara, Edoardo Capobianchi, Mattias Ripan, Giorgio Longo, Semir Tutikj, Adoni Abbeba, Lopes Annamaria, Rossi Manila, Sottile Marco, Munafò Riccardo, Temperoni Oriana, Troiani Matteo, De Maria Francesco, Cimarelli Andrea, Vagni Giada, Frashelliu Sebastian Bosi Benedetta, Piccioni Edoardo, Giulia Bucchini, Monsuela Belijuli, Eleonora Pangolino, Ilaria Cerri, Maria Elena Mazzoni, Angelica Nocella, Kalemaj Alessia,Bracci Annabella Lola, Pintus Laura, Kooliath Cristin, Nicoletta Puzzillo Chiara, Filloramo Emanuele, Alessandro Nardi, Gruden Elena, Fiorelli Leticia, De Luca Flavio, Donato Ryanne, Landolfo Emanuele, Angeloni Elisa.

Ricordando che Oriana Temperoni, lo scorso anno, si era aggiudicata la finale nazionale, per ora non resta che aspettare il 25 marzo