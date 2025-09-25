L’Istituto Alberghiero di Spoleto a “I Primi d’Italia’

Dal 25 al 28 settembre 2025, L’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto, con i suoi Studenti e Studentesse, sarà presente ai “Primi d’Italia” di Foligno con una ricca serie di iniziative, sia dimostrative che didattiche, sia pratiche che teoriche, dedicate a curiosi, appassionati, famiglie, ragazzi e ragazze, bambini e bambine.

Eventi in calendario ufficiale

25 settembre, ore 18.00 – Auditorium Santa Caterina

Food Experience: lo Chef NICOLA PASSERINI e la Maitre ROBERTA TESTAGUZZA presenteranno “PICI IN GUAZZETTO DI CICALE DI MARE CON OSTRICHE ALLO CHAMPAGNE E BOTTARGA DI MUGGINE”.

26 settembre, ore 17.30 – palco di Piazza della Repubblica

Cooking Show: lo Chef MIRCO CAROLI e la Maitre ROBERTA TESTAGUZZA presenteranno: “TORTELLI FARCITI DI FORMAGGIO BLEU E JULIENNE DI POMODORINI CONFITS, CON GAMBERO IN PASTA KATAIFI E QUENELLE DI CROSTACEI”

……………………………………….

Lo Spazio off – Il “Gazebino”

Il “GAZEBINO” in piazza Matteotti è uno spazio dedicato all’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto, punto di ritrovo dedicato a dimostrazioni, show cooking, informazioni, incontri; gli show cooking saranno dedicati a diverse declinazioni dei Primi Piatti (le paste ripiene, i risotti, le paste fresche, gli gnocchi, i paccheri) con l’abbinamento della bevanda e il relativo servizio di mise en place, e saranno occasione per ascoltare, dal vivo, la voce e gli insegnamenti, i “trucchi del mestiere” di professionisti del settore, nonché per vedere all’opera i nostri Studenti e Studentesse di Sala, Cucina e Accoglienza Turistica; ogni show cooking sarà accompagnato da interventi di approfondimento di varia natura: lezioni di Scienze dell’Alimentazione, galateo della tavola, sani stili di vita.

Programma delle attività:

Venerdì 26 settembre, ore 12.00: show cooking della Chef BEATRICE DI BENEDETTO e del Maitre Nicola Santificetur, con LA PASTA RIPIENA – “Casoncelli ai porcini, bisque e polvere di crostacei”, ABBINAMENTO: ”New old cuban”.

Venerdì 26 settembre, ore 18.00: show cooking dello Chef DANIELE BIANCHINI e del MAITRE LUIGI GIULI con IL RISOTTO – “Risotto mantecato alle erbe, carpaccio di gambero rosso, la sua bisque, crema di zafferano e guanciale croccante” – ABBINAMENTO: “Primi d’Italia Sour”.

Sabato 27 settembre, ore 12.00: show cooking dello Chef SIMONE CELESTI e del Maitre EMANUELE PILATI con LO GNOCCO – “Gnocchetto di farro con crema di roveja, guanciale croccante e ricotta salata” – ABBINAMENTO: Birra dei Frati Trappisti.

Sabato 27 settembre, ore 18.00: show cooking della Chef STEFANIA CHIOCCI e del Maitre GIOVANNI LICCATI con IL PACCHERO: “Paccheri ripieni di ricotta e melanzane con salsa di pomodoro al profumo di basilico” – ABBINAMENTO: “Vino Greco di Tufo”

Domenica 28 settembre, ore 12.00: show cooking della Chef ROBERTA BIZZAGLIA e del Maitre NICOLA SANTIFICETUR con LA PASTA FRESCA: “Farfalle all’uovo bicolore, crema di ceci, gamberoni marinati allo zafferano, tartare di zucca e filetti di mandorle tostate” – ABBINAMENTO: “Saffron Mojito”.