L’Istituto Alberghiero ‘De Carolis’: eccellenza spoletina ancora su Rai Tre

Con un ampio e ben documentato servizio di Antonio Brughini, il TGR Umbria del 4 febbraio ha dato spazio alla masterclass Ground and Cabin Crew – Assistenti di Volo, del 29 gennaio, Aula Magna “G.de Carolis”. Nel servizio, le interviste a Roberta Galassi, Dirigente Scolastica dell’Istituto e a Lucio Gabrielli, comandante, hanno ben delineato le finalità di un corso volto a sviluppare una conoscenza e un interesse nei confronti di un mondo lavorativo, quello dell’aviazione, composto da tante e diverse figure professionali, tutte necessarie per la sicurezza dei passeggeri. In particolare, le immagini del servizio hanno reso l’idea di come uno dei due laboratori di Accoglienza Turistica, abbia riservato uno spazio per simulare il lavoro degli assistenti di volo: in aeroporto, al gate e in aereo. Un modo nuove e coinvolgente per far conoscere agli studenti e alle studentesse le diverse opportunità lavorative legate al mondo dell’accoglienza che non è solo quella a terra ma anche in volo.