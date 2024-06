L’Istituto Alberghiero ‘De Carolis’ di Spoleto: Un Esempio di Eccellenza Internazionale

L’Istituto Alberghiero ‘De Carolis’ di Spoleto ha recentemente guadagnato l’attenzione della stampa estera grazie alle sue iniziative Erasmus, portando il nome della scuola in prima pagina sui principali quotidiani di Creta. Attualmente, 36 studenti e 8 docenti sono coinvolti in progetti di mobilità internazionale, con 10 studenti destinati a Caen, in Francia, e 26 a Creta, Grecia. Il programma è coordinato dal Referente Erasmus, Prof. Paolo Diotallevi.



Queste attività hanno ricevuto una notevole copertura mediatica sui più importanti quotidiani cartacei e online di Creta, tra cui Zarpanews.gr, Kriti24.gr, Tornosnews.gr, Creta24.gr, Hania News, Parakritika.gr, Flash News.gr, Newshub.gr, Eart News, Cretanbusiness.gr, Cretapost.gr, Inewsgr.com, e Cretaone.gr. Il prestigioso quotidiano locale ‘Chaniotika Nea’ ha dedicato la prima pagina all’Istituto, celebrando l’istituto come ambasciatore dell’eccellenza del territorio.



Il ‘De Carolis’ di Spoleto è uno dei pochissimi istituti europei ad aver ricevuto il riconoscimento del Label di Eccellenza dalla Comunità Europea. Questo prestigioso titolo ha aumentato l’interesse e la richiesta di collaborazioni internazionali, permettendo all’istituto di estendere la propria influenza e condivisione di esperienze con partner di tutto il mondo.



Il successo dell’istituto è dovuto alla visione aperta e inclusiva della dirigente, Prof.ssa Roberta Galassi, che, insieme al Prof. Paolo Diotallevi, ha promosso un ambiente educativo ricco di scambi culturali. Un ringraziamento speciale va anche al direttore amministrativo Margherita Lezi, al dottor Francesco Di Giacomo e al suo eccellente staff per il loro supporto fondamentale.



L’Istituto Alberghiero ‘De Carolis’ continua a rappresentare un modello di eccellenza educativa e di collaborazione internazionale, dimostrando come la sinergia e il lavoro di squadra possano portare a traguardi straordinari.