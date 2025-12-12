Lisci: «Volontariato, risorsa da favorire e incentivare»

«Il volontariato è una grande risorsa e va incentivato». Lo dice, in una nota, il consigliere regionale Stefano Lisci (Pd), che questa mattina ha partecipato al convegno C.R.E.S.C.I., che si è svolto nell’auditorium della Scuola di Polizia di Spoleto su iniziativa della Consulta giovanile, in collaborazione con la protezione civile comunale e l’Avis di Spoleto. L’iniziativa ha coinvolto circa 470 studenti delle scuole superiori della città del Festival, che hanno potuto approfondire i temi legati ai valori del volontariato e alla partecipazione attiva nella comunità. «A Spoleto – ha detto il consigliere dem – esistono realtà davvero importanti che si mettono a disposizione degli altri, della comunità». Un ringraziamento è stato rivolto alla Consulta giovanile, «realtà in forte crescita, che riesce a organizzare eventi memorabili, come il recente passaggio della Fiamma olimpica. A voi – ha detto il consigliere Pd – va il mio sincero ringraziamento per lo spirito di servizio e l’aiuto che puntualmente date alle istituzioni, in un’ottica di grande e proficua collaborazione». Poi un pensiero è stato rivolto alle associazioni protezione civile e di volontariato: «Sono molto orgoglioso di voi – ha detto Lisci, rivolgendosi ai volontari – perché so il grande lavoro che fate, non solo in occasione delle grandi calamità. Sapete sempre stare vicino agli altri, agli ultimi e ai fragili, senza farli sentire mai soli. Questo è un grande dono, soprattutto per il sentimento di sana amicizia che vi contraddistingue». Agli studenti, infine, Lisci ha detto: «Spero che tra voi ci siano tanti futuri volontari e che vogliate mettervi in gioco anche con la Consulta giovanile, che organizza tante cose belle in questa città».