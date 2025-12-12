Lisci: «Volontariato, risorsa da favorire e incentivare»

  • Redazione
  • Dicembre 12, 2025
  • Attualità
  • Letto 71

    • «Il volontariato è una grande risorsa e va incentivato». Lo dice, in una nota, il consigliere regionale Stefano Lisci (Pd), che questa mattina ha partecipato al convegno C.R.E.S.C.I., che si è svolto nell’auditorium della Scuola di Polizia di Spoleto su iniziativa della Consulta giovanile, in collaborazione con la protezione civile comunale e l’Avis di Spoleto. L’iniziativa ha coinvolto circa 470 studenti delle scuole superiori della città del Festival, che hanno potuto approfondire i temi legati ai valori del volontariato e alla partecipazione attiva nella comunità. «A Spoleto – ha detto il consigliere dem – esistono realtà davvero importanti che si mettono a disposizione degli altri, della comunità». Un ringraziamento è stato rivolto alla Consulta giovanile, «realtà in forte crescita, che riesce a organizzare eventi memorabili, come il recente passaggio della Fiamma olimpica. A voi – ha detto il consigliere Pd – va il mio sincero ringraziamento per lo spirito di servizio e l’aiuto che puntualmente date alle istituzioni, in un’ottica di grande e proficua collaborazione». Poi un pensiero è stato rivolto alle associazioni protezione civile e di volontariato: «Sono molto orgoglioso di voi – ha detto Lisci, rivolgendosi ai volontari – perché so il grande lavoro che fate, non solo in occasione delle grandi calamità. Sapete sempre stare vicino agli altri, agli ultimi e ai fragili, senza farli sentire mai soli. Questo è un grande dono, soprattutto per il sentimento di sana amicizia che vi contraddistingue». Agli studenti, infine, Lisci ha detto: «Spero che tra voi ci siano tanti futuri volontari e che vogliate mettervi in gioco anche con la Consulta giovanile, che organizza tante cose belle in questa città». 

    Share

    Articolo precedente

    Il Dott. Ercolani relatore alla commissione sanità dell’Associazione Prima Spoleto

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....