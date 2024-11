Lisci resta alla guida del PD “Spoleto e l’intero territorio potranno contare su di me”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Dopo una tornata elettorale con la quale il Pd di Spoleto, forte del 36,2 %, ha superato ogni più rosea aspettativa, l’analisi del voto consegna al partito un risultato di eccezionale peso politico. L’aver eletto Stefano Lisci in Consiglio regionale dopo anni di assenza di un rappresentante spoletino rende giustizia a una comunità che ha dimostrato consapevolezza e maturità.

Nonostante le troppe candidature presenti in città, i cittadini hanno capito che soltanto uniti avrebbero potuto centrare l’obiettivo. La sostituzione del nostro vicesindaco Lisci, chiamato al nuovo incarico, sarà l’occasione per ridiscutere, insieme al nostro sindaco e all’intera maggioranza, quello che da tempo lo stesso sindaco aveva in animo di fare. Ossia si dovranno ridisegnare gli assetti dell’intera squadra di governo e le deleghe. Questo si aspettano i cittadini con i quali teniamo un costante contatto e confronto nelle piazze, nelle strade e nei più disparati luoghi pubblici. L’obiettivo è quello di intercettare i reali e concreti bisogni di una città che ha rialzato la testa e vuole essere ascoltata. Abbiamo davanti due anni cruciali per concretizzare i progetti già improntati, ma soprattutto per imprimere quel cambio di marcia indispensabile per ridare slancio e fiducia a una città e a un territorio dalle enormi potenzialità. Sanità, sviluppo economico, lavoro, lotta alla povertà e all’emarginazione sociale: questo ci chiedono i cittadini.

“Rimarrò segretario del Pd di Spoleto – dichiara Lisci – per rendere ancora più stretto il già forte legame con la città. Sarò a disposizione dei cittadini, così come gli assessori comunali, un pomeriggio alla settimana nella sede del Pd di viale Trento e Trieste. Ogni istanza sarà vagliata e portata all’attenzione del Consiglio regionale. Spoleto e l’intero territorio potranno contare su di me”.