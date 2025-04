Lisci: “Molti anziani hanno dovuto rinunciare  alle cure, non lo dobbiamo permettere”

Questo l’intervento del consigliere Stefano Lisci nel corso del Consiglio Regionale di questo pomeriggio:

“Il problema della sanità pubblica e di come stanno

oggi gli ospedali lo tocchiamo con mano tutti. Questa manovra fiscale serve

per mettere un argine ai problemi. Nella precedente legislatura sono cambiati

tre direttori generali della sanità, speriamo Donetti rimanga cinque anni e

riesca a migliorare la situazione. Tesei dice non mettere le mani in tasca ai

cittadini. Il problema sarebbe stato non riuscire ad arginare il processo di

decadimento della sanità pubblica. Non costringiamo le persone ad andare

altrove per curarsi o fare le visite. Molti anziani hanno dovuto rinunciare

alle cure, non lo dobbiamo permettere. Come maggioranza ci prendiamo una

grande responsabilità, quella di far funzionare la sanità pubblica, come

abbiamo detto fin dall’inizio. Ci sarà un piano sanitario a cui tutti mi

auguro daremo un contributo e, fra cinque anni, speriamo di tornare a vedere

le persone curarsi nei nostri ospedali. La presidente Proietti si è tenuta

la delega della sanità e questa è assunzione di responsabilità”.