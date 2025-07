Lisci: “Le edicole di Spoleto potranno usufruire dei contributi per l’editoria per le aree del cratere sismico”

“L’Assemblea legislativa dell’Umbria

si appresta a far sì che anche le edicole di Spoleto possano fruire a breve

dei contributi per l’editoria previsti dalla legge regionale 12/2020, che

all’articolo 11 prevede il sostegno alle imprese esercenti la vendita della

stampa quotidiana e periodica nelle aree del cratere sismico del 2016”. È

quanto dichiara il consigliere regionale del Partito democratico Stefano

Lisci.



“In Seconda commissione consiliare, prendendo spunto da una mozione

presentata dalla consigliera di minoranza Paola Agabiti, abbiamo approvato

– spiega Lisci – una proposta di risoluzione unitaria che sarà al vaglio

della prossima seduta dell’Assemblea legislativa regionale e che

permetterà di sanare una problematica che aveva ingiustamente penalizzato

tali attività di Spoleto, oltre a sostenere per il futuro anche quelle

dell’area del terremoto del 2023”.



“In Commissione – aggiunge Lisci – ho voluto che nel testo venisse

specificato che questa misura, già esistente, riguarda tutta l’area del

cratere sismico del 2016, come infatti prevede la legge regionale 12/2020, e

non solo i comuni delle aree interne. Negli ultimi 5 anni, invece, le

attività del territorio comunale di Spoleto sono state escluse

dall’apposito bando con cui vengono assegnate le risorse. Con questo atto

che approderà nella prossima seduta del Consiglio regionale, si dimostra

dunque che non ci sono aree terremotate di serie A e di serie B”.



“Voglio dunque ringraziare la presidente della Seconda Commissione Letizia

Michelini e tutti gli altri consiglieri membri della stessa per la

sensibilità mostrata su questo tema. Questo – conclude Lisci – è un primo

segnale che vogliamo dare a questo settore, in attesa di concretizzare altre

misure già al vaglio per l’intero territorio regionale a supporto

dell’editoria”