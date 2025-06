Lisci: “La rigenerazione urbana non è il libro dei sogni. È realtà che di giorno in giorno prende corpo nella nostra città”

L’inaugurazione del teatro all’aperto di Monteluco rappresenta un tratto distintivo del progetto complessivo di riqualificazione e sviluppo della città di Spoleto e del suo vasto e variegato territorio. Il Partito Democratico si congratula con l’amministrazione comunale, di cui è parte attiva, per la qualità degli interventi tesi a restituire alla comunità luoghi, in sofferenza, dismessi e/o abbandonati. “Il caso del teatro di Monteluco – dichiara il vicesindaco con delega alla cultura Danilo Chiodetti- è emblematico in quanto l’ex tiro a segno, chiuso per motivi legati all’inquinamento acustico e ambientale, sarà uno spazio culturale di rara suggestione. Monteluco, luogo spirituale per eccellenza, avrà così modo di arricchire la sua offerta culturale e artistica”.

Dopo l’inaugurazione del nuovo circolo tennis di viale Matteotti si saluta quindi un nuovo importante evento, ma c’è attesa per un altro taglio del nastro. Infatti a San Giacomo si terrà la cerimonia inaugurale di un parco polivalente, accanto al bocciodromo, dove sport e relax saranno a disposizione di chi desidera unire sport a relax. L’area è infatti dotata di un campo di padel, panchine e giochi per bambini: una vera e propria oasi di pace e divertimento.

“Stiamo raccogliendo i primi frutti di un duro lavoro – dichiara l’assessore allo sport Federico Cesaretti – a breve inaugureremo i campi da gioco di San Nicolò completamente riqualificati, intanto i lavori al palatenda di Passo Parenzi stanno per essere completati portando nuove possibilità di praticare sport con 4 campi di padel, la palestra per la boxe del maestro Gianni Burli e una palestra anche ad uso delle scuole”.

“La rigenerazione urbana – commenta il consigliere regionale Stefano Lisci – non è il libro dei sogni. È realtà che di giorno in giorno prende corpo nella nostra città. Arte, cultura e sport sono settori nei quali occorre investire per l’alto valore sociale che rappresentano, rivolto principalmente alle nuove generazioni”.