Il Pd di Spoleto esprime soddisfazione per l’incarico di Direttrice Generale conferito a Daniela Donetti, da anni residente in Umbria dove si è fatta apprezzare per le indubbie doti dirigenziali. I Democratici di Spoleto sono certi che Donetti saprà interpretare al meglio l’indirizzo politico che la Presidente Proietti e i partiti che la sostengono hanno ben delineato: abbattimento delle liste d’attesa, potenziamento dei servizi territoriali, assunzioni, riorganizzazione dei servizi ospedalieri con attenzione alle aree del cratere. Con la sua direzione, il Pd auspica quindi, che si concretizzi una sanità vicina ai cittadini con la salute uguale per tutti in primo piano.

“La nomina di Donetti – dichiara il segretario Stefano Lisci – è il primo tassello del ritorno dell’Umbria ai vertici della classifica nazionale in ambito sanitario e nel sociale. L’obiettivo è proteggere innanzi tutto le fasce più deboli della popolazione garantendo loro cure e servizi di prim’ordine. Donetti oggi festeggia il suo 56esimo compleanno. Motivo in più per farle i più sinceri auguri uniti a quelli di buon lavoro”.