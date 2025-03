Lisci: “La fiducia che i cittadini stanno tributando al Pd ci indica con chiarezza di proseguire nel cammino di rinnovamento intrapreso”

L’elezione di Stefano Lisci in Consiglio regionale ha determinato un nuovo assetto della rappresentanza del Pd nell’ambito dell’amministrazione comunale che vede:

Danilo Chiodetti, vicesindaco con delega a cultura, personale e agenda urbana;

Federico Cesaretti, assessore con delega a lavori pubblici, sport, polizia locale, rapporti con Ase;

Guerrino Lucentini, consigliere comunale capogruppo Pd;

Vania Buffatello, vicecapogruppo Pd e presidente della II commissione;

Egisto Fede, consigliere comunale con incarico di membro del gruppo di lavoro per il nuovo piano di protezione civile;

Maria Rita Palazzi, consigliere comunale subentrata a Cesaretti.

La compagine completa vede Marco Trippetti alla presidenza del consiglio comunale, Letizia Pesci assessora, Nadia Fibraroli, Mrika Lleshaj e Arianna Panetti consigliere comunali e Roberto Paolucci quale amministratore unico dell’Ase.

Nuovi incarichi e una nuova presenza che confermano la linea intrapresa dal Pd di creare sinergia tra chi è portatore di esperienza e forze nuove. Una formula che nel tempo sta creando, per il bene della città, una nuova classe dirigente motivata e preparata ad affrontare le nuove sfide che ci attendono.

“La fiducia che i cittadini stanno tributando al Pd – commenta Lisci – ci indica con chiarezza di proseguire nel cammino di rinnovamento intrapreso. L’obiettivo è quello di lavorare affinché le anime che si identificano nei valori del centrosinistra vedano il nostro partito come un’occasione per concretizzare i loro ideali. Giustizia sociale, sanità pubblica, sostegno alle fasce deboli, sviluppo economico e occupazionale attraverso politiche che favoriscano le imprese a raggiungere tali obiettivi. La nostra città – conclude Lisci – ha le potenzialità per diventare il laboratorio di un nuovo modello di società capace di innovazione valorizzando nel contempo la tradizione. Ce la faremo”.