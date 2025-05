Lisci: “Introdurre l’Atrofia muscolare spinale nello screening neonatale dell’Umbria”, Proietti: “Si farà”

Nell’ambito della sessione Question time

di oggi, il consigliere Stefano Lisci (Pd) ha chiesto alla presidente della

Giunta regionale, Stefania Proietti, le valutazioni e gli intendimenti in

merito alla “Introduzione dell’Atrofia muscolare spinale (Sma) nel panel

dello screening neonatale della Regione Umbria”.



Nell’illustrazione del suo atto, Lisci ha sottolineato che “gli screening

neonatali rappresentano un importante intervento di prevenzione sanitaria

secondaria, che permette la diagnosi precoce di un ampio spettro di malattie

congenite. Lo scopo dei programmi è quello di diagnosticare tempestivamente

le malattie congenite per le quali sono disponibili interventi terapeutici

specifici che, se intrapresi prima della manifestazione dei sintomi, sono in

grado di migliorare la prognosi della malattia e la qualità di vita dei

pazienti, evitando gravi disabilità e, in alcuni casi, anche la morte.

L’Italia è il paese europeo con la politica di screening neonatale più

avanzata. Lo Screening Neonatale Esteso attualmente comprende 49 malattie

metaboliche ereditarie e la Legge di bilancio 2019 ha esteso lo screening

neonatale alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze

congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale e ha stabilito

l’aggiornamento biennale della lista delle malattie da ricercare attraverso

lo screening neonatale. È necessario migliorare la qualità di vita di un

malato raro, mantenere e implementare in modo omogeneo lo screening neonatale

in tutta Italia. In assenza di un decreto di aggiornamento del panel

nazionale tante Regioni si sono mosse in maniera autonoma aggiungendo altre

patologie al proprio panel, generando importanti differenze regionali: su 20

Regioni, 16 hanno attivato autonomamente almeno un programma. È

indispensabile aumentare il numero delle patologie sottoposte a screening via

via che si sviluppano terapie, con significativo snellimento dei procedimenti

burocratici, sviluppando allo stesso tempo un’accurata presa in carico

successiva alla diagnosi”.



La presidente Proietti ha risposto che “questo screening si farà e si

aggiungerà ai 49 già esistenti. In Umbria il programma di screening

neonatale è gestito in collaborazione con la Regione Toscana, con un accordo

quadro interregionale. Il 6 maggio 2025 la Regione Umbria ha manifestato la

propria volontà di procedere al rinnovo del protocollo d’intesa in materia

di screening neonatale tra la nostra Regione e la Regione Toscana.

Attualmente si stanno avviando le procedure per continuare a garantire ai

nostri neonati lo screening genetico obbligatorio. Lo screening per

l’atrofia muscolare spinale non è ancora ricompreso tra i Lea, anche se la

maggioranza delle regioni ormai lo esegue di routine. Non così l’Umbria fino

ad oggi. Il decreto di aggiornamento del panel nazionale che include

l’atrofia muscolare spinale deve essere ancora approvato. La Regione Umbria

intende proporre alla Regione Toscana, con la quale sta rinnovando il

protocollo proprio in questi giorni, di includere anche questa patologia tra

quelle per cui si prevede lo screening neonatale. A tal fine si sta

verificando il fabbisogno finanziario e la disponibilità nel nostro

bilancio, cosa mai fatta prima. E questa è fra le prestazioni per cui siamo

rimasti indietro. Al momento il Meyer di Firenze per l’esecuzione dello

screening per atrofia spinale prevede 12 euro per screening, che si

andrebbero ad aggiungere anche all’ulteriore screening richiesto sulle

immunodeficienze primarie. Facendo una stima e prendendo come riferimento le

nascite del 2024 ci sarebbe un costo aggiuntivo di 51mila euro. Abbiamo già

reperito le risorse e questo screening si farà”.



Nella sua replica Lisci si è detto “soddisfatto della risposta della

presidente Proietti. Questo è uno screening molto importante ed è

fondamentale che questa problematica sia attenzionata dalla Giunta perché in

