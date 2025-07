Lisci: “Importante l’attenzione della Regione sulle strade di Spoleto e l’impegno per accelerare i tempi su Flaminia e San Giovanni di Baiano”

“L’Amministrazione regionale sta portando a compimento importanti interventi sulle infrastrutture viarie nel territorio comunale di Spoleto ai fini della messa in sicurezza, alcuni in fase avanzata ed altri che vedranno il via a breve”. È quanto sottolinea il consigliere regionale Stefano Lisci (Pd) dopo gli aggiornamenti forniti dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Francesco De Rebotti in merito allo stato di avanzamento dei lavori lungo la strada statale 3 Flaminia, rispondendo ad una interrogazione del consigliere Enrico Melasecche (Lega).

“Oltre a fornire il cronoprogramma redatto da Anas sui lavori ancora in corso lungo la Flaminia tra Spoleto e Terni – evidenzia il consigliere Lisci – l’assessore De Rebotti ha manifestato la volontà di sollecitare i nuovi vertici di Anas affinché si rivedano i tempi previsti, in particolar modo per quanto riguarda gli interventi sulle corsie di arrampicamento sui quali c’è troppa incertezza. Ho per questo molto apprezzato la sua proposta di coinvolgermi su questo tema e sulla annunciata convocazione a breve di un incontro allargato con i vertici Anas sulla Flaminia. Attualmente, infatti, sono stati completati i lavori di realizzazione della rotatoria allo svincolo sud, che abbiamo di recente inaugurato, quelli all’intersezione con Montebibico e l’allargamento di una curva nella zona più prossima al confine con la provincia di Terni, mentre sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione all’altezza di Testaccio. Ci sono però due interventi ancora lontani dall’essere avviati, come la corsia di arrampicamento 2 dal km 113+300 al km 114+100 e l’intervento relativo all’incrocio per Molinaccio, mentre a settembre dovrebbero partire due cantieri, tra cui quello sulla corsia di arrampicamento 1, dal km 108+900 al km 109+900”.

“Voglio rivolgere un plauso al lavoro che sta facendo l’assessore regionale De Rebotti – prosegue Stefano Lisci – in merito alle infrastrutture viarie nel territorio spoletino, sia per quanto riguarda interventi sulle strade statali, come l’obiettivo di ‘portare a casa’ in termini progettuali e di finanziamento il terzo stralcio della Tre Valli, sia per quelli su altre arterie, come la strada regionale 418 “Spoletina” a San Giovanni di Baiano, per la realizzazione della rotatoria da anni attesa dalla cittadinanza locale, per la quale sono già stanziati i fondi ed è stata effettuata la progettazione, ma che per motivi burocratici si era arenata”.

