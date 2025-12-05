Lisci: “Grazie ad Aglaia per un corso fondamentale a sostegno dei malati terminali”

  • Redazione
  • Dicembre 6, 2025
  • Attualità
  • Letto 66

    • “È stato per me un onore partecipare alla consegna degli attestati del corso di formazione per volontari in cure palliative che si è svolto a Norcia, promosso dall’Aglaia”. Così il consigliere regionale Stefano Lisci (Pd), che ha preso parte alla cerimonia conclusiva del percorso formativo “Presenza che sostiene, ascolto che cura”.

    “Grazie a 42 ore di formazione che si sono svolte tra Norcia, Cascia e Vallo di Nera, oltre al tirocinio presso l’hospice di Spoleto – spiega il consigliere regionale dem – sono stati formati 19 volontari, che ora potranno svolgere la propria attività sia all’hospice che a domicilio. Oltre a loro, hanno potuto usufruire della formazione proposta dall’Aglaia 9 operatori socio sanitari della cooperativa sociale L’Incontro, che così hanno ampliato le loro competenze”.
    “Voglio ringraziare l’Aglaia – conclude Lisci – attraverso il presidente Recchi e la vice Pierluigia Ciucarilli, che dopo aver aperto uno sportello a Norcia (attivo tutti i mercoledì pomeriggio presso i locali del Cesvol Valnerina) hanno organizzato questo importantissimo corso, che ha previsto anche un incontro con uno psicologo, particolarmente significativo viste le tematiche affrontate, vale a dire la cura di malati terminali e il sopporto alle loro famiglie. Un plauso voglio esprimerlo anche alle amministrazioni comunali di Norcia, Cascia e Vallo di Nera che hanno messo a disposizione gli spazi e che hanno presenziato alla consegna degli attestati finali”.

    Share

    Articolo precedente

    Santo Chiodo, modello nazionale di Art Recovery: tracciato il bilancio e le nuove sfide

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....