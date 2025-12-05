Lisci: “Grazie ad Aglaia per un corso fondamentale a sostegno dei malati terminali”

“È stato per me un onore partecipare alla consegna degli attestati del corso di formazione per volontari in cure palliative che si è svolto a Norcia, promosso dall’Aglaia”. Così il consigliere regionale Stefano Lisci (Pd), che ha preso parte alla cerimonia conclusiva del percorso formativo “Presenza che sostiene, ascolto che cura”.

“Grazie a 42 ore di formazione che si sono svolte tra Norcia, Cascia e Vallo di Nera, oltre al tirocinio presso l’hospice di Spoleto – spiega il consigliere regionale dem – sono stati formati 19 volontari, che ora potranno svolgere la propria attività sia all’hospice che a domicilio. Oltre a loro, hanno potuto usufruire della formazione proposta dall’Aglaia 9 operatori socio sanitari della cooperativa sociale L’Incontro, che così hanno ampliato le loro competenze”.

“Voglio ringraziare l’Aglaia – conclude Lisci – attraverso il presidente Recchi e la vice Pierluigia Ciucarilli, che dopo aver aperto uno sportello a Norcia (attivo tutti i mercoledì pomeriggio presso i locali del Cesvol Valnerina) hanno organizzato questo importantissimo corso, che ha previsto anche un incontro con uno psicologo, particolarmente significativo viste le tematiche affrontate, vale a dire la cura di malati terminali e il sopporto alle loro famiglie. Un plauso voglio esprimerlo anche alle amministrazioni comunali di Norcia, Cascia e Vallo di Nera che hanno messo a disposizione gli spazi e che hanno presenziato alla consegna degli attestati finali”.