Lirico Sperimentale: i Pomeriggi in Archivio e il Concerto di Natale

Prosegue anche nel periodo invernale l’attività del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto che ha presentato oggi in Comune due nuovi progetti rivolti alla cittadinanza e a tutti gli appassionati di musica: i Pomeriggi del Lirico Sperimentale e il Concerto di Natale.

I Pomeriggi del Lirico Sperimentale

Ogni ultimo giovedì del mese, da novembre 2024 a giugno 2025, i documenti più significativi del Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale saranno protagonisti di un percorso espositivo e musicale che toccherà i principali luoghi della cultura spoletina. Un progetto itinerante destinato a coloro che da sempre seguono le iniziative dello Sperimentale, alle associazioni cittadine, alle scuole e a tutti gli appassionati di musica e di archivi del territorio.

Il primo appuntamento Puccini e Mascagni, due ‘maledetti’ toscani si terrà alla Sala Pegasus giovedì 28 novembre 2024 alle ore 18, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini avvenuta il 29 novembre 1924. In mostra una lettera autografa di Pietro Mascagni, scritta all’amico Adriano Belli proprio il 29 novembre 1924, in cui il compositore livornese piange la perdita del caro amico e maestro Giacomo, raccontando alcuni aneddoti che hanno caratterizzato il loro legame.

Protagonisti del primo appuntamento Stefano Ragni (Docente al Conservatorio Morlacchi e all’Università per Stranieri di Perugia) e Raffaella Clerici (Centro Studi “Belli-Argiris” del Teatro Lirico Sperimentale) che approfondiranno la figura di Puccini in relazione all’amicizia con Pietro Mascagni, con il supporto della documentazione conservata nell’Archivio storico dello Sperimentale. Interventi musicali di Giorgia Costantino (soprano), Paolo Mascari (tenore) e Stefano Ragni (pianoforte).

Seguiranno cinque appuntamenti: L’archivio di Nera Marmora, ‘soave’ soprano dimenticato (Sala Pegasus, 30 gennaio 2025 ore 18); Una lettera di Gaetano Donizetti (Archivio di Stato di Perugia Sez. di Spoleto, 27 febbraio 2025 ore 18); I costumi della collezione Renato Bruson – Titta Tegano (Museo del Tessuto e del Costume, 27 marzo 2025 ore 18); La Stagione Lirica Sperimentale 2025 (Sala Pegasus, 29 maggio 2025 ore 18); Belli e Menotti: un carteggio, un’amicizia, una collaborazione (Biblioteca Comunale “G. Carducci”, 26 giugno 2025 ore 18).

Ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645.

Concerto di Natale

Il Teatro Lirico Sperimentale, in collaborazione con il Comune di Spoleto e l’Associazione Culturale “L’Orfeo”, dedica alla città un Concerto di Natale che si terrà venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 21 al Teatro Caio Melisso di Spoleto.

In programma: Canti natalizi di autori vari per coro di voci bianche; il Magnificat di Antonio Vivaldi per soli, coro, archi e organo; e l’Oratorio di Natale di Camille Saint-Saëns per soli, coro, arpa, archi e organo.

Protagonisti – sotto la direzione del maestro Mauro Presazzi – alcuni dei vincitori del Concorso di canto dello Sperimentale: il soprano Giorgia Costantino, il mezzosoprano Emma Alessi Innocenti, il tenore Nicola Di Filippo e il basso Andrea Ariano. Coro del Teatro Lirico Sperimentale e Coro delle voci bianche del Teatro Lirico Sperimentale. Orfeo Ensemble.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. I biglietti gratuiti saranno disponibili sul sito www.ticketitalia.com dal 10 dicembre 2024. Per informazioni 0743.221645.