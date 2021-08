Lirico Sperimentale: “Giovanni Sebastiano” , un’Opera radiofonica a teatro

«In scena – commenta Andrea Stanisci – si vedranno tutti gli ambienti richiesti, ma proiettati e distorti, così come Giovanni Sebastiano si “proietta” in un mondo lontano dalla realtà»

Debutta domani, venerdì 6 agosto, alle ore 18.00 al Teatro Caio Melisso di Spoleto, EINE KLEINE MUSIK 2021 – GIOVANNI SEBASTIANO. Un progetto musicale del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, in collaborazione con il Comune di Spoleto nell’ambito della manifestazione Spoleto d’Estate. Lo spettacolo – in replica sabato 7 agosto, alle ore 18.00 e alle ore 20.30 – sarà interamente dedicato alla figura e alla musica di Gino Negri.

Ad introdurre la figura di Gino Negri, apre la serata un Prologo incentrato sulla sua musica, con materiali foto e video. Sul palcoscenico Giorgio Bongiovanni e il soprano Sara Cortolezzis. Al pianoforte il Maestro Lorenzo Masoni.

A seguire, la messa in scena dell’opera Giovanni Sebastiano, con cui Negri ha vinto la ventesima edizione del Prix Italia, nella categoria “Opera Radiofonica” nel 1967. Il protagonista dell’Opera, Giovanni Sebastiano, si sveglia un giorno convinto di essere Bach, questo escamotage narratologico determina l’articolazione insieme musicale e teatrale della vicenda, che avrà sorprendenti sviluppi di trama.

Sarà inoltre interessante osservare come l’opera radiofonica è stata trasposta in ambito teatrale, sempre con l’intento di valorizzarne il contenuto. Dice lo scenografo, Andrea Stanisci «Si vedranno in scena tutti gli ambienti richiesti, ma proiettati e distorti, così come Giovanni Sebastiano si “proietta” in un mondo lontano dalla realtà. Anche la Milano che scorre non è realistica e, pur non mancando riferimenti definiti alla città, è stravolta nelle prospettive topografiche. Il tutto con un intento ironico, certo, ma che sottende anche una lieve inquietudine».

La direzione musicale e l’esecuzione al pianoforte è affidata al Maestro Lorenzo Masoni. La regia è curata da Giorgio Bongiovanni, assistito da Biancamaria D’Amato. Allestimento scenico di Andrea Stanisci con costumi di Clelia De Angelis e luci di Eva Bruno. Consulenza musicale: Marco Mojana. Maestri collaboratori: Mariachiara Grilli, Mauro Presazzi e Luca Spinosa.

Si ringrazia Casa Ricordi, Milano per gli estratti musicali da Trash TV Trance di Fausto Romitelli.

In scena il baritono Alberto Petricca sarà Giovanni Sebastiano, l’attrice Biancamaria D’Amato Caterina, sua moglie, il basso Giacomo Pieracci Il professore, il soprano Elena Finelli L’infermiera, il tenore Oronzo D’Urso L’infermiere, il mezzosoprano Dyana Bovolo Il Mezzosoprano e il tenore Federico Vita Giancarlo. Tutti i Cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto protagonisti dello spettacolo sono risultati vincitori o idonei ai Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2020 e 2021.

Comunicazione di servizio: ricordiamo che per accedere in teatro sarà necessario presentarsi muniti di GREEN PASS e documento d’identità valido come da normativa vigente .