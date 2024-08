Lirico Sperimentale e Orchestra Calamani per la Stagione Lirica 2024

Siglata la convenzione tra il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto e l’Associazione Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani per la 78a Stagione Lirica Sperimentale che si terrà a Spoleto e nei principali teatri dell’Umbria dal 22 agosto al 29 settembre 2024. Con un organico formato da elementi storici dell’Ensemble e dell’Orchestra O.T.Li.S dello Sperimentale ed elementi dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, nascono l’Ensemble Calamani del Teatro Lirico Sperimentale e l’Orchestra Calamani del Teatro Lirico Sperimentale.

Così Anna Leonardi, Direttrice artistica dell’orchestra: «Siamo molto felici di poter annunciare la collaborazione tra l’Orchestra Filarmonica Calamani e il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, istituzione storica nella nostra regione. Una sinergia importante segno della volontà delle istituzioni di fare rete nel reciproco intento di valorizzare e accrescere l’offerta musicale nell’intera regione Umbria. Lavoriamo con il Teatro di Spoleto con molta soddisfazione e siamo certi che, nel segno della collaborazione, si possa creare un importante spirito regionale intorno alle iniziative di cui siamo promotori».

«Mi associo alle parole di Anna Leonardi – sottolinea Enrico Girardi, Condirettore artistico del Teatro Lirico Sperimentale – certo che questa collaborazione rappresenti un’opportunità di crescita artistica sia per il Teatro sia per la Calamani. E sono altresì certo che il pubblico della 78a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto non mancherà di apprezzarne i frutti. L’orchestra in buca per Macbeth e gli ensemble per gli altri spettacoli vedranno unirsi i giovani professori d’orchestra della Calamani e diversi musicisti che da anni, con la loro qualità ed esperienza, hanno garantito il buon esito delle precedenti stagioni d’opera spoletine».

L’Ensemble Calamani del Teatro Lirico Sperimentale – diretto da Marco Angius – accompagnerà le nuove voci dello Sperimentale nell’opera Anita di Gilberto Cappelli (Spoleto, Teatro Caio Melisso dal 22 al 25 agosto) e nel dittico Procedura penale di Luciano Chailly e La smorfia di Bruno Bettinelli (Spoleto, Teatro Caio Melisso dal 29 agosto al 1 settembre); e – con la direzione di Pierfrancesco Borrelli – nei due intermezzi settecenteschi di Domenico Sarro Moschetta e Grullo e Eurilla e Beltramme (Spoleto, Teatro Caio Melisso dal 6 all’8 settembre).

L’Orchestra Calamani del Teatro Lirico Sperimentale – diretta da Carlo Palleschi – eseguirà il Macbeth di Giuseppe Verdi al Teatro Nuovo di Spoleto dal 17 al 22 settembre e, a seguire, nella Stagione Lirica Regionale al Teatro Morlacchi di Perugia (23 e 24 settembre 2024), al Politeama Clarici di Foligno (25 settembre 2024), al Teatro degli Illuminati di Città di Castello (26 settembre 2024) e al Teatro Comunale di Todi (27 e 28 settembre 2024).

*Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto è stato fondato nel 1947 da Adriano Belli, avvocato e musicologo, con il fine di avviare alla professione dell’arte lirica quei giovani dotati di particolari qualità artistiche che, compiuti gli studi di canto, non avevano ancora debuttato. Ogni anno, i vincitori del concorso di canto – giunto quest’anno alla 78a edizione – vengono accolti a Spoleto per il corso di perfezionamento della durata di due anni e poi accompagnati al debutto nella stagione lirica che si tiene a Spoleto e nei principali teatri dell’Umbria tra agosto e settembre (tls-belli.it).

*L’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, fondata nel 2019 e residente del Teatro Mancinelli di Orvieto (TR), ha collaborato con numerose stagioni e Festival italiani stranieri ed è stata diretta da direttori di fama nazionale e internazionale che l’hanno accompagnata in molteplici repertori, dal barocco al classico, dal moderno al contemporaneo. Hanno scritto per l’orchestra Salvatore Sciarrino e Alessandro Solbiati insieme a giovani e promettenti compositori. Ha collaborato con solisti e interpreti come Giuseppe Gibboni, Carolin Widmann, Maurizio Baglini e Anssi Karttunen. Ad aprile 2024 l’Associazione Nazionale Critici Musicali ha assegnato all’Orchestra, per la sezione Novità per l’Italia, il Premio Abbiati per l’esecuzione di Neroli. L’Orchestra nasce con la volontà di riunire i migliori talenti italiani in una compagine che pone come base fondante delle sue attività la qualità artistica (orchestracalamani.it).