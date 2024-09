Lirico Sperimentale: domani la serata liederistica alla Sala Pegasus

Martedì 10 settembre 2024 alle ore 20.30, nella Sala Pegasus sita in Piazza Bovio a Spoleto, si terrà Liederabend, la serata liederistica del Teatro Lirico Sperimentale.

«Liederabend (Serata liederistica) è uno spettacolo intimo e raccolto nel corso del quale il pubblico può (ri)scoprire un mondo poetico e musicale fatto di sfumature, di espressioni sussurrate e proprio perciò profonde. È l’accesso privilegiato a un universo poetico che tocca, con sobrietà, eleganza e verità, le corde più toccanti dell’anima. Il Lied è il canto dell’uomo che affronta un lungo viaggio alla ricerca del senso dell’esistenza. Se lo trovi o meno, è difficile dire. Ma le tappe del lungo cammino sono comunque pietre miliari di un’esperienza che merita di essere vissuta», così Enrico Girardi, condirettore artistico dello Sperimentale.

Nel corso della serata saranno eseguiti brani di Johannes Brahms, Gustav Mahler, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Fanny Hensel Mendelssohn, Arnold Schönberg, Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Strauss, Richard Wagner e Hugo Wolf.

Al pianoforte il maestro Antonio Vicentini che nella guida all’ascolto afferma: «In epoca romantica il Lied diviene una componente essenziale e determinante della storia musicale tedesca, assumendo un valore di alto significato tecnico ed estetico. Insieme al Lied solistico non vanno sottovalutati i canti a più voci, terzetti, quartetti e cori, occasioni per fare musica insieme tra amici per puro divertimento. Non si trascuri anche la componente testuale, spesso costituita da testi letterari di grande prestigio e da autori come Goethe, Schiller, Rückert, Heine oppure da raccolte di canti popolari (cui si ispirò soprattutto Mahler). Forma congeniale e prediletta, perché adatta all’espressione soggettiva e spontanea e all’approfondimento del momento introspettivo, il Lied realizza una compenetrazione profonda, e ancora inedita, tra musica e poesia: la musica non si limita a riflettere l’atmosfera e il carattere generale del testo poetico, ma vi aderisce perfettamente sia dal punto di vista prosodico sia da quello concettuale, contribuendo a sviscerarne gli aspetti reconditi e a rafforzarne l’effetto».

Interpreti della serata i cantanti risultati vincitori e idonei dei Concorsi 2023 e 2024: Viktoriia Balan soprano, Eleonora Benetti soprano, Giorgia Costantino soprano, Aloisia de Nardis soprano, Chiara Guerra soprano, Kristyna Kustková soprano, Chiara Latini soprano, Francesca Paoletti soprano; Emma Alessi Innocenti mezzosoprano, Francesca Lione mezzosoprano; Paolo Mascari tenore; Andrea Ariano baritono, Marco Guarini baritono, Davide Piva baritono. Ospite il soprano Daria Stachowitz.

I biglietti sono acquistabili sul circuito online https://ticketitalia.com/ oppure recandosi presso le rivendite autorizzate Ticket Italia.