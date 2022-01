L’Inps dovrà pagare al Comune di Spoleto Ici e Tosap per l’ex convitto e la colonia di Monteluco: la soddisfazione di Forza Italia

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

È di questa mattina (31 Gennaio) la notizia della prima sezione della commissione tributaria regionale per l’Umbria, che ha confermato l’obbligo dell’Inps di pagare al Comune di Spoleto i tributi Ici e Tosap (occupazione spazi pubblici) liquidati dagli uffici comunali sugli immobili Inps dell’ex colonia Inpdap di Monteluco e del convitto nazionale in piazza Carducci per gli anni dal 2013 al 2018.

Questo è il risultato di un’azione avviata sotto l’amministrazione De Augustinis, con l’importante contributo tecnico dell’allora Assessore Flavoni, che ha avuto un duplice effetto:



1. Ripristino del decoro urbano;

2. Riconoscimento economico per i tributi dovuti e non versati



Ora gli effetti di tale decisione avranno sicuramente un impatto importante sul bilancio comunale trattandosi di una somma cospicua (900 mila euro), l’auspicio è dunque che ci sia un utilizzo di tali risorse a beneficio della città e dei cittadini in maniera trasparente ed efficace. Come Forza Italia Spoleto esprimiamo dunque massima soddisfazione in quanto le azioni avviate dalla precedente amministrazione, di cui noi abbiamo fatto parte in maniera attiva, si dimostrano giuste e a tutela degli interessi della nostra città e dei nostri concittadini; continueremo dunque a vigilare sull’operato dell’attuale amministrazione e a segnalare attivamente eventuali opportunità che il nostro territorio non può più farsi sfuggire.

Il coordinamento comunale Forza Italia Spoleto