Lino Toppo é il nuovo presidente dell’Associazione Proloco Beroide

Tutti i nomi del nuovo consiglio direttivo

L’Assemblea dei soci della associazione Proloco Beroide nella riunione del 3 marzo ha eletto il nuovo presidente, gli altri organi statuari e tutti i membri del Consiglio Direttivo che guideranno l’associazione nel prossimo biennio.

Il nuovo presidente eletto è Lino Toppo che sostituisce il presidente uscente Pietro Laudini che ha tenuto le redini dell’Associazione con lusinghieri risultati negli ultimi 8 anni.

Da ricordare che lo scorso autunno il presidente uscente Pietro Laudini aveva ricevuto dalla Regione dell’Umbria il prestigioso riconoscimento di seconda classificata fra le Sagre eccellenti dell’Umbria per l’anno 2018.

Il nuovo presidente sarà coadiuvato da Alessandro Trombettoni nominato vicepresidente vicario e da Riccardo Bussotti vice presidente.

La carica di tesoriere è stata attribuita a Mario Del Gallo mentre il nuovo segretario sarà Marina Mazzocchi.



Completano il direttivo Domenico Sabbatini, Gioacchino Quattrinelli, Sauro Duranti, Riccardo Fedeli, Alfredo Andreani, Carlo Lucidi, Marco Laudini, Marco Ceccaroni, Lorenzo Del Gallo, Andrea Toppo, Leonardo Schinetti, Ilaria Trombettoni, Francesco Riccetti e Felice Fioretti unitamente ai supplenti Fabio Fioretti e Luca Ceccaroni.

Il nuovo Consiglio direttivo sarà subito operativo per organizzare la 33’ edizione della sagra dell’anguilla e del gambero di fiume in programma dal 31 luglio al 9 agosto prossimo venturo e per cercare di risolvere insieme all’Amministrazione comunale i problemi per la manutenzione straordinaria della pista polivalente e per le aree giochi dei bambini nella zona verde attrezzato della frazione.

Inoltre l’Assemblea ha preso atto con soddisfazione dell’importante presenza e contributo espresso da altri giovani del territorio che coadiuveranno i consiglieri nelle attività dell’Associazione.

Il Presidente

Lino Toppo