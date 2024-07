Linea E423 Spoleto-Foligno: modifiche ai percorsi

Da giovedì 1 agosto 2024 sono in programma le modifiche alla linea E423 Spoleto-Foligno.

La corse delle ore 14.50, 17.00 (sabato escluso) e 19.20 (sabato escluso) in partenza da Foligno, giunte all’altezza di San Giacomo, transiteranno all’interno di piazzale Flaminio, rispettivamente alle ore 15.22, 17.29 (sabato escluso) e 19.50 (sabato escluso), per proseguire per via Flaminia Vecchia-Madonna di Lugo-Villa Redenta dove riprenderanno il normale percorso.

Le corse delle ore 17.45 (sabato escluso) e 20.05 (sabato escluso), in partenza da Spoleto, riprendono via Flaminia Vecchia all’altezza dell’uscita Spoleto Nord per proseguire verso Madonna di Lugo-Piazzale Flaminio alle ore 18.00 (sabato escluso) e 20.15 (sabato escluso) dove riprendono il normale percorso.​